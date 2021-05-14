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Honor раскрыла подробности модели Play 5 до релиза

14.05.2021 13:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Honor продолжает делиться информацией о модели Play 5, которую должны представить 18 мая. Компания раскрыла данные о камере смартфона, передает издание GSMArena.

Основная камера будет состоять из четырех фотосенсоров, причем главным будет модуль на 64 Мп. Также, как сообщалось ранее, Honor Play 5 получит быструю зарядку на мощности 66 Вт. Толщина смартфона — 7,46 мм. Скорее всего, это толщина без учета выступающего блока камер.

Honor раскрыла подробности модели Play 5 до релиза

Информации о «железе» пока нет, но, по слухам, смартфон получит чип Dimensity 800U и OLED-экран с диагональю 6,53 дюйма (Full HD+). Емкость аккумулятора составит 3800 мАч.

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Honor продолжает делиться информацией о модели Play 5, которую должны представить 18 мая. Компания раскрыла данные о камере смартфона, передает издание GSMArena.Читать...
 
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