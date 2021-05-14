Honor раскрыла подробности модели Play 5 до релиза

Источник материала: Onliner

Honor продолжает делиться информацией о модели Play 5, которую должны представить 18 мая. Компания раскрыла данные о камере смартфона, передает издание GSMArena.

Основная камера будет состоять из четырех фотосенсоров, причем главным будет модуль на 64 Мп. Также, как сообщалось ранее, Honor Play 5 получит быструю зарядку на мощности 66 Вт. Толщина смартфона — 7,46 мм. Скорее всего, это толщина без учета выступающего блока камер.





Информации о «железе» пока нет, но, по слухам, смартфон получит чип Dimensity 800U и OLED-экран с диагональю 6,53 дюйма (Full HD+). Емкость аккумулятора составит 3800 мАч.