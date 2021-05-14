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Honor раскрыла подробности модели Play 5 до релиза
Источник материала: Onliner
Honor продолжает делиться информацией о модели Play 5, которую должны представить 18 мая. Компания раскрыла данные о камере смартфона,
Основная камера будет состоять из четырех фотосенсоров, причем главным будет модуль на 64 Мп. Также, как сообщалось ранее, Honor Play 5 получит быструю зарядку на мощности 66 Вт. Толщина смартфона — 7,46 мм. Скорее всего, это толщина без учета выступающего блока камер.
Информации о «железе» пока нет, но, по слухам, смартфон получит чип Dimensity 800U и OLED-экран с диагональю 6,53 дюйма (Full HD+). Емкость аккумулятора составит 3800 мАч.
Android, экран 6.3" AMOLED (1080x2400), HiSilicon Kirin 710F, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.3" IPS (720x1600), Mediatek MT6762 Helio P22, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" OLED (1080x2400), HiSilicon Kirin 985, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 40 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Honor продолжает делиться информацией о модели Play 5, которую должны представить 18 мая. Компания раскрыла данные о камере смартфона, передает издание GSMArena.Читать...
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