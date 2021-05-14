Помните трагедию, в которой погибли белорусские документалисты? Посмотрите их последний фильм

Источник материала: Tut.by

Ровно год назад в Пуховичском районе случилась автомобильная авария, которая унесла жизни группы молодых белорусских документалистов — Любови Земцовой, Максима Гавриленко и Владимира Михайловского. Фильм , который ребята не успели доделать, закончила их коллега Юлия Шатун, и уже сегодня состоится его премьера. Рассказываем, где посмотреть эту картину, а также фильмографию Любы.



Любовь Земцова. Фото предоставлено режиссером

Режиссер из Мозыря и автор фильма «Завтра» Юлия Шатун завершила выпуск новой серии цикла «Неизвестная Беларусь» , съемки которой прервались 14 мая прошлого года. Тогда на 43-м км трассы М5 «Минск — Гомель» команда документального проекта попала в автомобильную аварию: продюсер Владимир Михайловский и звукорежиссер Максим Гавриленко погибли на месте, спустя неделю не стало и режиссера Любови Земцовой — она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Вместе с семьями, друзьями и коллегами погибших документалистов Юлия Шатун попыталась найти практически все съемочные материалы и завершить выпуск. До этого Юля проработала с Любой в качестве соавторов проекта «Неизвестная Беларусь» почти год, вместе они сделали три эпизода цикла.

Премьера картины «Волонтеры» из цикла «Неизвестная Беларусь» состоится 14 мая на YouTube-канале «Настоящее Время. Док» и в эфире телеканала. Новая серия проекта посвящена волонтерам #Bycovid19 — инициативе помощи белорусским врачам, которая стихийно зародилась с началом пандемии. Благодаря ей врачи могли запросить онлайн необходимые средства защиты, которые им не могло предоставить государство: за три месяца волонтеры доставили в больницы по всей стране тысячи единиц средств индивидуальной защиты и медицинской техники, приобретенные за деньги обычных белорусов.

Цикл «Неизвестная Беларусь» — серия документальных фильмов телеканала «Настоящее время» об удивительных белорусах, необычных местах, интересных явлениях, которые делают нашу страну уникальной. В рамках проекта вышли четыре серии по 24 минуты: о работниках Комаровского рынка, организаторах «Убежища» для жертв домашнего насилия, обязательном распределении студентов и баянисте Валере, прославившимся благодаря футбольным трансляциям. Пятым станет выпуск о гомельских волонтерах.

Когда: премьера — 14 мая, 18.30

Где: онлайн

Сколько: бесплатно



Фото: facebook.com/groups/B2BDoc

До 15 мая в Сети можно посмотреть работы Любови Земцовой — ретроспектива посвященная 30-летию со Дня рождения документалистки. Фильмы доступны на сайте проекта популяризации белорусского документального кино BelarusDocs. Рассказываем, какие картины вошли в программу онлайн-ретроспективы.

«Жизнь в клетке» (2009 год, 13 минут). По-научному все мы — биологические организмы, но неужели человек — это просто набор разнообразных клеток? Почему же тогда люди такие сложные? Картина ищет ответы на эти вопросы.

«Про Любовь: Ира» (2014 год, 26 минут). Это история молодой женщины Иры, которая живет, как большинство из нас, между любовью и нелюбовью, с ссорами, бытом, несбывшимися мечтами и надеждой на лучшее. Но в первую очередь, эта история о любви, любви к сложной и безумной жизни, о любви, которая совсем не похожа на любовь в том библейском и идеалистическом смысле, которым чаще всего наделяют это слово. Фильм о любви, о судьбе, о жизни…

«Моя родня» (2014 год, 13 минут). «Дети войны», которые стали бабушками, до сих пор живут со страхом, обидой, ночными кошмарами и вечным вопросом «за что?» так наказала их судьба: отняла родителей, сделала сиротами и отрезала путь в мир светлой мечты… Это фильм об одной судьбе, о личной войне, и повод разобраться в том, что тогда происходило, и не было ли «поколение победителей» в войне — поколением, проигравшим жизнь.

«День Победы» (2015 год, 20 минут). Юрий и Александр — ветераны афганской войны. На протяжении долгих лет они празднуют День Победы вместе. Фильм рассказывает их историю.

«Место любви» (2019 год, 55 минут). Это история о любви в месте, которое совсем для этого не предназначено. События фильма разворачиваются в группе дневного пребывания людей с инвалидностью. И только внутренняя красота и сила героев фильма превращают ее в «место любви».

«Убежище» (2020 год, 25 минут). В Беларуси уже около 10 лет существует «Убежище» — шелтер для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Это большой дом в частном секторе Минска. Многих жертв сюда привозят прямо в домашней одежде — единственном, в чем они смогли убежать от агрессора.

«Вольный народ» (2020 год, 26 минут). Фильм о жителях деревни Нижние Жары Гомельской области, которые борются за право оставаться на родной земле.

Любовь Земцова была одной из самых талантливых белорусских документалисток нового поколения. Окончила Белорусскую академию искусств и курс документального кино Doc Pro в Школе Вайды (Варшава), участвовала и была отмечена на международных кинофестивалях. Начиная с первого фильма, снятого в 2009 году в возрасте 17 лет, Люба работала над развитием собственного образа и философии. В конце 2010-х она уже — сформированный автор с отличительным стилем: живой камерой, откровенным, но тактичным приближением к героям, желанием ставить вечные вопросы и темой любви, которая лейтмотивом проходит через все ее творчество.

Когда: до 15 мая

Где: онлайн

Сколько: бесплатно