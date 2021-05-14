В Украине запретили использовать против преступников военные вертолеты и бронетранспортеры

Источник материала: Tut.by

Минобороны Украины отменило приказ о совместном патрулировании военных и сотрудников МВД страны, который давал право использовать против бандитских группировок вертолеты и военную технику. Об этом сообщает ukrmilitary.com.



Фото: wikipedia.org

Приказ №292, отмененный Минобороны, действовал с 1994 года. Инструкция, утвержденная им, определяла порядок выделения сил и технических средств ВСУ для совместного патрулирования и взаимодействия с правоохранительными органами Украины с целью поддержания правопорядка в местах дислокации ВСУ.

Согласно документу, для обезвреживания бандитов и иных группировок злоумышленников могли использоваться не только вертолеты, но и автомобили, бронетранспортеры, техника инженерных войск и войск радиационной, химической и биологической защиты.