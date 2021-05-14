Много ли можно заработать, если отнести валюту в банк на пару лет? Актуальный обзор депозитов

Больше года процентные ставки по валютным вкладам держатся на одном уровне. FINANCE.TUT.BY посмотрел, чем отличаются условия по вкладам в банках, и в какие банки обращаться тем, кто хочет открыть вклад под максимальную ставку.
Выбраны по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырёх категорий: вклады на 1 год и на 2−3 года, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице отсортированы по доходности в долларах и алфавиту. Первоначальный взнос на вклад не должен превышать 1000 долларов и евро. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 13 мая.
Безотзывные вклады на 1 год
В число самых выгодных вкладов в валюте на год добавился вклад Банка ВТБ. Раньше вклад в банке на такой срок можно было открыть под 2%, сегодня ставка составила 2,3%.
На рынке представлены еще 13 вариантов с такой же ставкой, условия по ним остались без изменений. Представленные вклады можно открывать при сумме первоначального взноса от 5 долларов в Банке Дабрабыт при оформлении онлайн до 1000 долларов в Paritetbank.
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
2,3% в USD (+0,3 п. п) и 1,2% в EUR (фиксированная); 395 дней; от 10 USD/EUR; да, первые 25 дней; нет
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да
Беларусбанк,
Классик
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD / EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да
Белгазпромбанк,
На 13 месяцев безотзывный — лояльный
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 360 дней; да
БТА Банк,
Я надежен
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD / EUR; да, первый месяц; да
Идея Банк,
Валютный фирменный
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная
Paritetbank,
Клевер
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней и 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да
Технобанк,
Отличный
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да
Франсабанк,
Верный расчёт плюс
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет
Цептер Банк,
Цептер Smart Люкс
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 50 USD/EUR; да, от 20 USD/EUR; нет
Минимальная ставка по вкладам других банков — 1%.
Отзывные вклады на 1 год
Ставки по отзывным вкладам в несколько раз ниже: 0,75% в долларах и до 0,5% в евро. Условия и ставки по вкладам на год за прошедший месяц не изменились. Открыть вклад можно уже с суммой от 10 долларов, такой порог в БНБ-Банке.
0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 10 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Банк БелВЭБ,
Универсальный с плавающей ставкой
0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Банк Решение,
Online-стратегия
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да
Беларусбанк,
Классик
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 и 18 месяцев (евро только на 18 месяцев); от 100 USD/ EUR; да, кроме последнего месяца; да
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
0,75% в USD и 0,4% в EUR (фиксированная); 370−550 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней от 10 USD/EUR; да
Технобанк,
е-Успешный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да
Франсабанк,
Результативный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 385 дней дней; от 100 USD/EUR; нет; нет
В некоторых банках ставки по отзывным вкладам равны ставке текущих счетов — 0,01%. Если такие вклады не рассматривать, то самая низкая ставка по доллару — 0,3%.
Безотзывные вклады на 2−3 года
Появилось два новых предложения среди безотзывных вкладов от 2 лет. Банк ВТБ и Paritetbank увеличили ставки по вкладам в долларах на 0,1 п.п. и 0,05 п.п. соответственно. Максимальная ставка по вкладам в долларах в данной категории — 2,3%. На таких условиях есть вклады в 15 банках.
РРБ-Банк,
На 36 месяцев, Европейский на 2 года Лояльный
2,3% в USD и 1,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
2,3% в USD (+0,1 п. п) и 1,2% в EUR; 732 дня, 3 года; от 10 USD/EUR; да, первые 360 и 720 дней; нет
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да
Беларусбанк,
Классик
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD / EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да
Белгазпромбанк,
На 25 месяцев безотзывный — лояльный
2,3% в USD (-0,2 п. п) и 1,3% в EUR (-0,7 п. п), фиксированная; 25 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 13 месяцев; да
БТА Банк,
Я реален
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD / EUR; да, в течение первого месяца; да, ежедневная
Идея Банк,
Валютный фирменный
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 20 USD/EUR; да, первые 360 дней; да, еженедельная
МТБанк,
Актуальный
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да
Paritetbank,
Капитал
2,3% в USD (+0,05 п. п) и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да
Технобанк,
Интернет-депозит e-Фурор, е-Удача
2,3% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD; нет; да
Франсабанк,
Верный расчёт
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет
Цептер Банк,
Цептер Соната
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет
Если обращаться в другие банки, то минимальная ставка в этой категории составит 2% годовых.
Отзывные вклады на 2−3 года
Условия отзывных вкладов на длительные сроки остаются без изменений. Выбирать вклад под лучшую ставку можно среди 8 банковских предложений. Отметим, что ставка по вкладам являются фиксированной у всех банков данной категории кроме Банка БелВЭБ.