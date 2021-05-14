Много ли можно заработать, если отнести валюту в банк на пару лет? Актуальный обзор депозитов

Источник материала: Tut.by

Больше года процентные ставки по валютным вкладам держатся на одном уровне. FINANCE.TUT.BY посмотрел, чем отличаются условия по вкладам в банках, и в какие банки обращаться тем, кто хочет открыть вклад под максимальную ставку.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выбраны по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырёх категорий: вклады на 1 год и на 2−3 года, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице отсортированы по доходности в долларах и алфавиту. Первоначальный взнос на вклад не должен превышать 1000 долларов и евро. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 13 мая.

Безотзывные вклады на 1 год

В число самых выгодных вкладов в валюте на год добавился вклад Банка ВТБ . Раньше вклад в банке на такой срок можно было открыть под 2%, сегодня ставка составила 2,3%.

На рынке представлены еще 13 вариантов с такой же ставкой, условия по ним остались без изменений. Представленные вклады можно открывать при сумме первоначального взноса от 5 долларов в Банке Дабрабыт при оформлении онлайн до 1000 долларов в Paritetbank .

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 13 месяцев 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 2,3% в USD (+0,3 п. п) и 1,2% в EUR (фиксированная); 395 дней; от 10 USD/EUR; да, первые 25 дней; нет Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD / EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Белгазпромбанк,

На 13 месяцев безотзывный — лояльный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 360 дней; да БТА Банк,

Я надежен 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD / EUR; да, первый месяц; да Идея Банк,

Валютный фирменный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная Paritetbank,

Клевер 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней и 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да Технобанк,

Отличный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт плюс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Smart Люкс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 50 USD/EUR; да, от 20 USD/EUR; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 13 месяцев 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 2,3% в USD (+0,3 п. п) и 1,2% в EUR (фиксированная); 395 дней; от 10 USD/EUR; да, первые 25 дней; нет Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD / EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Белгазпромбанк,

На 13 месяцев безотзывный — лояльный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 360 дней; да БТА Банк,

Я надежен 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD / EUR; да, первый месяц; да Идея Банк,

Валютный фирменный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная Paritetbank,

Клевер 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней и 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да Технобанк,

Отличный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт плюс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Smart Люкс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 50 USD/EUR; да, от 20 USD/EUR; нет

Минимальная ставка по вкладам других банков — 1%.

Отзывные вклады на 1 год

Ставки по отзывным вкладам в несколько раз ниже: 0,75% в долларах и до 0,5% в евро. Условия и ставки по вкладам на год за прошедший месяц не изменились. Открыть вклад можно уже с суммой от 10 долларов, такой порог в БНБ-Банке .

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 10 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 и 18 месяцев (евро только на 18 месяцев); от 100 USD/ EUR; да, кроме последнего месяца; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 0,75% в USD и 0,4% в EUR (фиксированная); 370−550 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней от 10 USD/EUR; да Технобанк,

е-Успешный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 385 дней дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 10 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 и 18 месяцев (евро только на 18 месяцев); от 100 USD/ EUR; да, кроме последнего месяца; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 0,75% в USD и 0,4% в EUR (фиксированная); 370−550 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней от 10 USD/EUR; да Технобанк,

е-Успешный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 385 дней дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

В некоторых банках ставки по отзывным вкладам равны ставке текущих счетов — 0,01%. Если такие вклады не рассматривать, то самая низкая ставка по доллару — 0,3%.

Безотзывные вклады на 2−3 года

Появилось два новых предложения среди безотзывных вкладов от 2 лет. Банк ВТБ и Paritetbank увеличили ставки по вкладам в долларах на 0,1 п.п. и 0,05 п.п. соответственно. Максимальная ставка по вкладам в долларах в данной категории — 2,3%. На таких условиях есть вклады в 15 банках.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

На 36 месяцев, Европейский на 2 года Лояльный 2,3% в USD и 1,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 2,3% в USD (+0,1 п. п) и 1,2% в EUR; 732 дня, 3 года; от 10 USD/EUR; да, первые 360 и 720 дней; нет Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD / EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Белгазпромбанк,

На 25 месяцев безотзывный — лояльный 2,3% в USD (-0,2 п. п) и 1,3% в EUR (-0,7 п. п), фиксированная; 25 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 13 месяцев; да БТА Банк,

Я реален 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD / EUR; да, в течение первого месяца; да, ежедневная Идея Банк,

Валютный фирменный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 20 USD/EUR; да, первые 360 дней; да, еженедельная МТБанк,

Актуальный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Paritetbank,

Капитал 2,3% в USD (+0,05 п. п) и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Технобанк,

Интернет-депозит e-Фурор, е-Удача 2,3% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Соната 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

На 36 месяцев, Европейский на 2 года Лояльный 2,3% в USD и 1,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 2,3% в USD (+0,1 п. п) и 1,2% в EUR; 732 дня, 3 года; от 10 USD/EUR; да, первые 360 и 720 дней; нет Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD / EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Белгазпромбанк,

На 25 месяцев безотзывный — лояльный 2,3% в USD (-0,2 п. п) и 1,3% в EUR (-0,7 п. п), фиксированная; 25 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 13 месяцев; да БТА Банк,

Я реален 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD / EUR; да, в течение первого месяца; да, ежедневная Идея Банк,

Валютный фирменный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 20 USD/EUR; да, первые 360 дней; да, еженедельная МТБанк,

Актуальный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Paritetbank,

Капитал 2,3% в USD (+0,05 п. п) и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Технобанк,

Интернет-депозит e-Фурор, е-Удача 2,3% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Соната 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет

Если обращаться в другие банки, то минимальная ставка в этой категории составит 2% годовых.

Отзывные вклады на 2−3 года

Условия отзывных вкладов на длительные сроки остаются без изменений. Выбирать вклад под лучшую ставку можно среди 8 банковских предложений. Отметим, что ставка по вкладам являются фиксированной у всех банков данной категории кроме Банка БелВЭБ .

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Отзывный на 24 месяца 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; без ограничений; нет; да Альфа-Банк,

Альфа-Вклад в иностранной валюте 0,75% в USD (фиксированная); 18 и 36 месяцев; от 100 USD; да, первые 12 и 24 месяца; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 24 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 551−1000 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней от 10 USD/EUR; да БТА Банк,

БТА Копилка 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 10 USD/EUR; да, первые 23 месяца; да Технобанк,

Новая вершина 0,75% в USD (фиксированная); 1095 дней; от 100 USD; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Отзывный на 24 месяца 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; без ограничений; нет; да Альфа-Банк,

Альфа-Вклад в иностранной валюте 0,75% в USD (фиксированная); 18 и 36 месяцев; от 100 USD; да, первые 12 и 24 месяца; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 24 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 551−1000 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней от 10 USD/EUR; да БТА Банк,

БТА Копилка 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 10 USD/EUR; да, первые 23 месяца; да Технобанк,

Новая вершина 0,75% в USD (фиксированная); 1095 дней; от 100 USD; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Минимальная ставка в этой категории соответствует ставке текущих счетов — 0,01%.

Напомним, что валютные вклады сроком до 2 лет облагаются подоходным налогом 13%. Также налогом будет облагаться сумма пополнения вклада, которая размещалась на сроки менее 2 лет.