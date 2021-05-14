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В Беларуси появился новый Renault Duster в исполнении Technology

14.05.2021 13:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продажи второго поколения Renault Duster в Беларуси начались в конце марта — для кроссовера были доступны четыре комплектации на выбор, а теперь подоспела и пятая. Называется она Technology.


Новая версия отличается стилизованными накладками на порогах передних дверей с названием комплектации, черными стойками боковых стекол, корпусами наружных зеркал, рукоятками дверей и рейлингами на крыше, а также выполненной из нержавеющей стали насадкой глушителя. Также «технологичный» Duster получил 16-дюймовые легкосплавные колесные диски оригинального дизайна.



В «базе» у Duster Technology есть многофункциональный кожаный руль, кондиционер, обогрев лобового стекла и передних сидений, аудиосистема MP3/USB, центральный замок с ДУ, электростеклоподъемники, легкая тонировка стекол, крепления Isofix, система помощи при парковке, стальная защита картера двигателя и пластиковая защита арок задних колес.


Под капотом располагается 114-сильный бензиновый силовой агрегат 1.6, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой. Стоимость лимитированной версии Duster составляет 40 900 рублей.

 
 
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Продажи второго поколения Renault Duster в Беларуси начались в конце марта - для кроссовера были доступны четыре комплектации на выбор, а теперь подоспела и пятая....
 
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