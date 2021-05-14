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Какие травмы наиболее опасны для ребенка? Собираем вопросы для детских нейрохирургов

14.05.2021 13:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почему после любого падения важно показывать ребенка неврологу и нейрохирургу? Какие детские травмы наиболее опасны и как от них уберечься? Можно ли вылечить эпилепсию у ребенка с помощью операции? Какие диагностические исследования пройти, если ребенок вдруг стал вялым, капризным, ведет себя необычно? Чем опасна черепно-мозговая травма в раннем возрасте, как ее вовремя заметить и лечить? Собираем вопросы читателей о современных методах диагностики и хирургического лечения черепно-мозговых травм, эпилепсии, ДЦП, опухолей мозга, гидроцефалии у детей.


Фото: Pixabay.com

На вопросы ответят:

Михаил Талабаев, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по детской нейрохирургии, руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, заведующий отделением РНПЦ неврологии и нейрохирургии, кандидат медицинских наук, врач-нейрохирург высшей квалификационной категории;

Евгений Миронец, врач нейрохирургического отделения для детей РНПЦ неврологии и нейрохирургии, нейрохирург высшей квалификационной категории.

Ждем ваши вопросы на почту info@24health.by до 17 мая. Ответы будут опубликованы на портале «Здоровые люди» и TUT.BY.

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Собираем вопросы читателей о современных методах диагностики и хирургического лечения черепно-мозговых травм, эпилепсии, ДЦП, опухолей мозга, гидроцефалии у...
 
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