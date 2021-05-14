ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Польский клуб сообщил о продлении контракта с футболистом в стиле GTA

14.05.2021 13:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Менеджеры польской «Вислы» явно потрудились над тем, как преподать болельщикам новость о продлении контракта со своим футболистом Петром Томасиком. Видео, иллюстрирующее это событие в стиле компьютерной игры GTA, появилось на YouTube-канале клуба.

В ролике игрок (и все действующие лица) копируют движения героев Grand Theft Auto: San Andreas. Петр Томасик приезжает на стадион, переодевается в клубном магазине и идет подписывать контракт. В конце видео футболист угоняет автомобиль с символикой команды и уезжает на нем. Все это снято так, будто перед нами не реальность, а эпизод из знаменитого 3D-шутера — убедитесь сами.


«Висла» за тур до конца сезона занимает 13-е место в турнирной таблице польской 
Экстраклассы и уже обезопасила себя от вылета во вторую лигу. 33-летний Томасик 
в нынешнем розыгрыше чемпионата провел 13 матчей, отдал одну голевую передачу 
и получил 3 желтые карточки.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стиле игры подобраны даже музыка и звуковые эффекты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дом у озера с очень ярким интерьером. А еще обратите внимание, как круто обустроена терраса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by