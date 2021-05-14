Польский клуб сообщил о продлении контракта с футболистом в стиле GTA

Источник материала: Tut.by

Менеджеры польской «Вислы» явно потрудились над тем, как преподать болельщикам новость о продлении контракта со своим футболистом Петром Томасиком. Видео, иллюстрирующее это событие в стиле компьютерной игры GTA, появилось на YouTube-канале клуба.

В ролике игрок (и все действующие лица) копируют движения героев Grand Theft Auto: San Andreas. Петр Томасик приезжает на стадион, переодевается в клубном магазине и идет подписывать контракт. В конце видео футболист угоняет автомобиль с символикой команды и уезжает на нем. Все это снято так, будто перед нами не реальность, а эпизод из знаменитого 3D-шутера — убедитесь сами.

«Висла» за тур до конца сезона занимает 13-е место в турнирной таблице польской Экстраклассы и уже обезопасила себя от вылета во вторую лигу. 33-летний Томасик в нынешнем розыгрыше чемпионата провел 13 матчей, отдал одну голевую передачу и получил 3 желтые карточки.