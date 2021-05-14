Дом у озера с очень ярким интерьером. А еще обратите внимание, как круто обустроена терраса

Источник материала: Tut.by

Этот симпатичный двухэтажный дом стоит вблизи национального парка Глейшер в США, который известен чистейшими озерами, образованными ледниковыми наносами. При строительстве коттеджа владельцы мечтали, что со второго этажа откроются шикарные виды на зеркальное озеро Сиг-Фиш. Что в итоге получилось, рассказывает zaggo.ru.



Фото: Robert Peterson

Дом опирается на ленточный фундамент и имеет каркасно-щитовую конструкцию на основе OSB-плит. Снаружи он обшит деревом, окрашенным в приятный светло-зеленый оттенок под стать лесному окружению.



Фото: Robert Peterson

В качестве кровельного покрытия использовали битумную черепицу. Чтобы добавить внутреннему пространству света и распахнуть интерьер на природные красоты, остекление в коттедже сделали крупноформатным. На первом этаже это преимущественно складные и раздвижные конструкции с выходом на террасы, на втором — распашные.



Фото: Robert Peterson

Открытые деревянные балки в экстерьере и каменная кладка у главного входа, присущие домам-шале, подчеркивают горное местонахождение жилища.



Фото: Robert Peterson





Ступенчатая терраса позволила создать на каждом уровне отдельную зону. Здесь предусмотрены места для спокойного досуга, уединения и приема гостей. Вместе с тем есть возможность быстро переоборудовать открытую площадку для веселой вечеринки.



Фото: Robert Peterson

Сидя у камина или за обеденным столом, можно наслаждаться умиротворяющим пейзажем благодаря большим прозрачным дверям. А еще они впускают внутрь дома свежий лесной воздух и открывают доступ на террасу.



Фото: Robert Peterson

Удивительно, как тесно в этом проекте связаны интерьер и экстерьер. Даже в кухне энергоэффективное алюминиевое окно удобно складывается. Оно полностью открывается и дает полный доступ к столешнице на террасе. Это позволяет быстро сервировать стол во дворе.







Фото: Robert Peterson

Кухонный гарнитур имеет П-образную планировку. В центре помещения — кухонный остров, который служит дополнительной рабочей поверхностью и местом для быстрых завтраков и перекусов.





Уже при входе в дом внимание привлекает оранжевый цвет, активно присутствующий в оформлении интерьера. Такой пламенный, позитивный и такой редкий в современных домах и квартирах. Он скрашивает спокойную монохромную палитру, которая взята здесь в качестве базы. Практически все стены первого этажа покрыты краской с мягким сливочным оттенком.



Фото: Robert Peterson

На фоне сливочных стен выразительно смотрится портал биокамина, покрытый краской густого угольного цвета. Оранжевая стена в прихожей и такого же оттенка мебель и аксессуары «согревают» и будто привносят в обстановку эмоциональный всплеск радости.





Стены всех спален и комнаты отдыха выкрашены в яркие цвета. В главной спальне доминирует оранжевый, в гостевых лидируют красный и глубокий черный. В комнате отдыха стены и потолок окрашены в бархатный синий.









Необычно и то, что в яркие огненные краски выкрашены и стены спален — в главной спальне лидирует тот же оранжевый (только в чуть более приглушенном варианте), в гостевой — насыщенный кирпичный. Пожалуй, именно такой пламенности как раз и не хватало этой суровой местности.