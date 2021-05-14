Явление Олега: Волочкова впервые показала, как выглядит ее бойфренд

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская балерина Анастасия Волочкова устала скрывать своего возлюбленного: звезда наконец представила поклонникам бизнесмена Олега.

Волочкова не раз рассказывала, что живет с бойфрендом по имени Олег и даже показывала снимки с ним. Правда, на кадрах в Instagram поклонники видели лишь части тела и фигуру мужчины со спины, но никогда - с лица. Пара сходилась и расставалась, и фанаты потеряли надежду увидеть таинственного предпринимателя, но балерина все же решила утолить любопытство публики.

"Королева шпагата" наконец решилась показать своего возлюбленного и сделала это самым оригинальным образом: во время интервью для проекта "Исповедь".

На видео Волочкова сначала сидит в одиночестве, но затем зовет возлюбленного, который тут же материализуется в кадре.

Во время общения балерина призналась, что Олег не любит ее творчество, а тот, в свою очередь добавил, что не знает, сколько времени будет терпеть эмоциональные вспышки эпатажной балерины.

В завершении своей исповеди влюбленные отметили, что из-за ссор могут в любой момент разойтись навсегда, из-за чего и не спешат жениться - даже несмотря на то, что Олег давно сделал предложение Волочковой.

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