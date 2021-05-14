ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Явление Олега: Волочкова впервые показала, как выглядит ее бойфренд

14.05.2021 13:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская балерина Анастасия Волочкова устала скрывать своего возлюбленного: звезда наконец представила поклонникам бизнесмена Олега.

Волочкова не раз рассказывала, что живет с бойфрендом по имени Олег и даже показывала снимки с ним. Правда, на кадрах в Instagram поклонники видели лишь части тела и фигуру мужчины со спины, но никогда - с лица. Пара сходилась и расставалась, и фанаты потеряли надежду увидеть таинственного предпринимателя, но балерина все же решила утолить любопытство публики.

"Королева шпагата" наконец решилась показать своего возлюбленного и сделала это самым оригинальным образом: во время интервью для проекта "Исповедь".

На видео Волочкова сначала сидит в одиночестве, но затем зовет возлюбленного, который тут же материализуется в кадре.

Во время общения балерина призналась, что Олег не любит ее творчество, а тот, в свою очередь добавил, что не знает, сколько времени будет терпеть эмоциональные вспышки эпатажной балерины.

В завершении своей исповеди влюбленные отметили, что из-за ссор могут в любой момент разойтись навсегда, из-за чего и не спешат жениться - даже несмотря на то, что Олег давно сделал предложение Волочковой.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Королева шпагата" и ее таинственный возлюбленный записали интервью в рамках проекта с символическим названием "Исповедь".
 
Новости дня
Новости разные
 
Жуткие кадры последствий ракетного обстрела городов Израиля - видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by