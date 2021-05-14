Жуткие кадры последствий ракетного обстрела городов Израиля - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Массированные залпы не стихают ни днем, ни ночью. Снятые видеокадры отражают масштаб арабо-израильского противостояния. Свыше 1800 ракет были выпущены по города Израиля. Часть из них не долетела до целей и упала на территории Палестины. Некоторые удалось перехватить развернутой противоракетной системе "Железный купол". Но все же жертв не удалось избежать. По последним данным, погибли не менее 10 израильтян.

Армия обороны Израиля развернула контратаку. На пятые сутки конфликта, по данным Министерства здравоохранения палестинской автономии, количество погибших превышает 115 человек, 27 – дети. Число раненых достигло 600.

Израильские военные опровергают развертывания воздушных налетов и наземной операции. Вместе с тем, в армию обороны призвано 7000 резервистов, солдаты и офицеры готовятся к вторжению в Сектор Газа.

Власти Египта попытались выступить посредниками в кризисе, но усилия дипломатов были отвергнуты израильским правительством. Но официальный Каир не оставляет намерений в завершении противостояния.

Новый арабо-палестинский конфликт начался в священный для мусульман праздник. Израильская полиция попыталась разогнать участников массовой акции. Итогом стали уличные беспорядки в межэтнических городах Израиля и ракетные залпы с территории Сектора Газа.