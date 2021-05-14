Экс-«татушка» Волкова записала предвыборный ролик. Теперь все его обсуждают

Источник материала: Tut.by

Не так давно бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова заявила о желании попробовать свои силы в политике. Она решила принять участие в праймериз (предварительном голосовании) от Ивановской области и записала предвыборный видеоролик, который теперь активно обсуждают в Сети. В Государственную думу Волкова будет баллотироваться от партии «Единая Россия», пишет spletnik.

— Мои замечательные! Так больше нельзя! Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям. Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить, — начала она свою речь.

В ролике Волкова раскритиковала пенсионную реформу. При этом пользователи сети отметили, что именно партия «Единая Россия» ее лоббировала.

По мнению Волковой, в высоком уровне коррупции среди местных чиновников виноваты «разруха и снижение уровня жизни». Но экс-«татушка» вспомнила и о «славном прошлом» Ивановской области в сфере легкой промышленности и отметила, что идет в политику именно от этого региона, так как видит, как он деградирует.

— Да, в прошлом я не политик. Но, как мы знаем, политиками не рождаются — ими становятся. И если я вижу, что действующие политики не справляются со своими задачами, я иду в политику сама.

Для меня это новый этап жизни. И этот поворот осознанный и важный. Я снова стою на грани — грани выбора между светом и тьмой. Да, я не без греха, я тоже ошибалась. Но я всегда сквозь боль, слезы, страдания находила путь света во тьме. Я не сломаюсь, я иду, чтобы поменять отношение власти к людям, — отметила она.

В политике Юлия намерена, по ее словам, реализовать свой жизненный потенциал и опыт, а также силу воли и энергии на благо общества. Она также сказала, что будет помогать простым людям всеми силами. Волкова пообещала не на словах, а на деле добиваться соблюдения интересов большинства граждан страны.

Но пользователи сети не просто не поверили словам Волковой, но и сильно возмутились ее роликом. Вот что они написали в комментвриях:

— Актерская игра в искренность на уровне кружка детского сада.

— Моя замечательная, так нельзя! Это просто испанский стыд какой-то.

— Почему ролик записала она, а стыдно мне?

— Лицемерие и днище. Позорище.

— Лена Катина — «Тату» здорового человека, Юлия Волкова — «Тату» курильщика.

— Боже, храни Лену Катину!