ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-«татушка» Волкова записала предвыборный ролик. Теперь все его обсуждают

14.05.2021 14:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Не так давно бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова заявила о желании попробовать свои силы в политике. Она решила принять участие в праймериз (предварительном голосовании) от Ивановской области и записала предвыборный видеоролик, который теперь активно обсуждают в Сети. В Государственную думу Волкова будет баллотироваться от партии «Единая Россия», пишет spletnik.

— Мои замечательные! Так больше нельзя! Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям. Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить, — начала она свою речь.

В ролике Волкова раскритиковала пенсионную реформу. При этом пользователи сети отметили, что именно партия «Единая Россия» ее лоббировала.

По мнению Волковой, в высоком уровне коррупции среди местных чиновников виноваты «разруха и снижение уровня жизни». Но экс-«татушка» вспомнила и о «славном прошлом» Ивановской области в сфере легкой промышленности и отметила, что идет в политику именно от этого региона, так как видит, как он деградирует.

— Да, в прошлом я не политик. Но, как мы знаем, политиками не рождаются — ими становятся. И если я вижу, что действующие политики не справляются со своими задачами, я иду в политику сама.

Для меня это новый этап жизни. И этот поворот осознанный и важный. Я снова стою на грани — грани выбора между светом и тьмой. Да, я не без греха, я тоже ошибалась. Но я всегда сквозь боль, слезы, страдания находила путь света во тьме. Я не сломаюсь, я иду, чтобы поменять отношение власти к людям, — отметила она.

В политике Юлия намерена, по ее словам, реализовать свой жизненный потенциал и опыт, а также силу воли и энергии на благо общества. Она также сказала, что будет помогать простым людям всеми силами. Волкова пообещала не на словах, а на деле добиваться соблюдения интересов большинства граждан страны.

Но пользователи сети не просто не поверили словам Волковой, но и сильно возмутились ее роликом. Вот что они написали в комментвриях:

— Актерская игра в искренность на уровне кружка детского сада.

— Моя замечательная, так нельзя! Это просто испанский стыд какой-то.

— Почему ролик записала она, а стыдно мне?

— Лицемерие и днище. Позорище.

— Лена Катина — «Тату» здорового человека, Юлия Волкова — «Тату» курильщика.

— Боже, храни Лену Катину!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Самолет «Белавиа» из-за обстрелов между Палестиной и Израилем, не смог приземлиться в Тель-Авиве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by