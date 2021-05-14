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«Кабан» против «панды». На эту драку аниматоров в костюмах можно смотреть вечно
Источник материала: Tut.by
Какие эпитеты подходят к слову драка — ожесточенная, суровая, бескомпромиссная? Да, но чтобы описать ту, которая запечатлена на этом видео, больше подойдет, например, — «милая».
В ролике, который опубликовал на Weibo пользователь 阿三记录, видно, как двое аниматоров в костюмах выясняют между собой отношения. «Кабан» бьет «панду» веником, та, в свою очередь, защищается, пытаясь поставить сопернику подножку. Прохожие снимают происходящее на видео. Причина драки не ясна, будем надеяться, что ее исход оказался таким же безобидным, как и впечатление, которое она производит.
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Ролик набрал больше 50 тысяч лайков на Weibo.
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