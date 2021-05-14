«Кабан» против «панды». На эту драку аниматоров в костюмах можно смотреть вечно

Источник материала: Tut.by

Какие эпитеты подходят к слову драка — ожесточенная, суровая, бескомпромиссная? Да, но чтобы описать ту, которая запечатлена на этом видео, больше подойдет, например, — «милая».

В ролике, который опубликовал на Weibo пользователь 阿三记录, видно, как двое аниматоров в костюмах выясняют между собой отношения. «Кабан» бьет «панду» веником, та, в свою очередь, защищается, пытаясь поставить сопернику подножку. Прохожие снимают происходящее на видео. Причина драки не ясна, будем надеяться, что ее исход оказался таким же безобидным, как и впечатление, которое она производит.