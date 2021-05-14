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Официальные сайты некоторых белорусских университетов сейчас недоступны

14.05.2021 14:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Официальные сайты как минимум двух белорусских вузов — БНТУ и БГУИР — сейчас недоступны — при попытке открыть их появляются сообщения об ошибках. Также непродолжительное время при попытка зайти на сайт БГУ выдавало «ошибку 502»

Проблемы с открытием ресурсов заметили около 13.30 — у некоторых пользователей зайти на ресурсы получается, но только спустя длительное время ожидания (больше нескольких минут). У других на экранах появляются различные сообщения об ошибках — причем как при попытке открыть сайты через фиксированный, так и мобильный интернет:


Проректор БГУИР узнал о проблемах с официальным сайтом университета после вопроса от журналиста — по его словам, специалисты вскоре займутся выяснением причин проблемы.

 
 
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