Официальные сайты некоторых белорусских университетов сейчас недоступны

Источник материала: Tut.by

Официальные сайты как минимум двух белорусских вузов — БНТУ и БГУИР — сейчас недоступны — при попытке открыть их появляются сообщения об ошибках. Также непродолжительное время при попытка зайти на сайт БГУ выдавало «ошибку 502»

Проблемы с открытием ресурсов заметили около 13.30 — у некоторых пользователей зайти на ресурсы получается, но только спустя длительное время ожидания (больше нескольких минут). У других на экранах появляются различные сообщения об ошибках — причем как при попытке открыть сайты через фиксированный, так и мобильный интернет:





Проректор БГУИР узнал о проблемах с официальным сайтом университета после вопроса от журналиста — по его словам, специалисты вскоре займутся выяснением причин проблемы.