Как есть с брекетами и будут ли от них болеть зубы? Стоматолог отвечает на 9 популярных вопросов

Источник материала: Tut.by

Почему взрослые ставят себе брекеты и правда ли, что после их установки можно есть только мягкую еду? Cтоматолог-ортопед Кристина Гриневская отвечает на популярные вопросы.



Кристина ГриневскаяСтоматолог-ортопед, ортодонт первой квалификационной категории. Ведет блог в Instagram Стоматолог-ортопед, ортодонт первой квалификационной категории. Ведетв Instagram

Зачем нужны брекеты? Брекетами в обиходе называют ортодонтическую систему, при помощи которой корректируется прикус или выравниваются зубы. В брекет-систему входят непосредственно брекеты и дуга, которая обладает так называемым «эффектом памяти формы». Если объяснить совсем просто, сами брекеты — это замочки, которыми дуга прикрепляется к зубам с помощью специального цемента. Брекеты бывают разными: металлическими, керамическими, пластиковыми, — и подбирают их с учетом показаний и пожеланий пациента. Керамические, например, часто ставят с точки зрения эстетики (они сделаны под цвет зубов), но они дороже металлических. В большинстве случаев стоматологи используют стандартные брекет-системы: доктор в зависимости от ситуации и патологии зубочелюстной системы выбирает определенную для конкретного пациента. Но они могут быть и индивидуальными: такие изготавливаются непосредственно под человека, это, конечно, тоже отражается на их стоимости.

Кому и в каком возрасте их ставят? Показания к их установке — патология прикуса, например неправильно смыкается челюсть, или неправильное положение нескольких или одного зуба. Брекеты ставят не только для того, чтобы сделать зубы ровными. Они-то иногда могут быть визуально ровными, а челюсть при этом смыкается неправильно. Или у человека может болеть сустав или появится асимметрия челюстей — все это показания к ортодонтическому лечению. Что касается возраста, то ограничений по нему у людей с постоянными зубами не существует: корректировать и перемещать зубы можно до тех пор, пока во рту есть хотя бы один. Установка брекетов может понадобится, когда, допустим, после удаления одного зуба соседние наклонились в сторону удаленного. Или во время подготовки к ортопедии — перед протезированием, установкой виниров и т.д. Брекет-система не ставится на молочные зубы, но она может использоваться для корректировки смешанного прикуса, когда у ребенка появилось хотя бы четыре постоянных верхних зуба.

А что делать, если только один зуб неровный? Система, как правило, все равно ставится на все зубы. Бывает частичная система, но ее используют чаще у детей и при подготовке к другим стоматологическим процедурам. В практике редко бывает такое, что только один зуб стоит не на своем месте. Все-таки зубы имеют свойство подстраиваться под остальные. Кроме того, на зубы влияет и образ жизни. Эксперты говорят, что за последнее время размер челюсти человека уменьшился и всем 32 зубам стало в ней тесно. Усугубляет ситуацию и питание, которое тоже поменялось. Сейчас уже с детства малыши долго едят мягкую еду из баночек, поздно начинают жевать, а челюсть в это время недостаточно может развиваться, значит в будущем зубам может не хватать места.

Кому не поставят брекеты? Ограничений не так много, но они есть. Брекет-система не подойдет тем, у кого есть аллергия на металлы, кто страдает рядом системных заболеваний или тяжелыми заболеваниями пародонта. У детей противопоказаниями могут быть молочные зубы и несформированные верхушки корней зубов. Если у человека кариес — нужно будет его вылечить до установки системы. Хотя сами брекеты в случае возникновения какой-то проблемы в полости рта не препятствуют ее решению. Надо помнить, что брекеты не вызывают кариес: его появление возможно при ношении системы, но связано это будет не с действием самих брекетов, а с недостаточной гигиеной.

Ставить брекеты больно? Все начинается с того, что человек приходит к стоматологу с 3D снимком. Врач проводит осмотр, иногда может понадобиться снятие слепков и дополнительное обследование. Только после полного обследования человек начинает лечение. Процедура установки в кресле безболезненная, длится от часа до двух. Доктор сразу чистит зубы, а затем устанавливает систему на специальный цемент — приклеивает брекеты к зубам.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

А потом будет болеть? После установки брекет-системы зубы могут начать ныть. Болезненные ощущения у одних бывают, а у других — нет. Дискомфорт после установки длится примерно от трех дней до недели. Потом происходит адаптация, и у человека уже ничего не болит. Особенность ношения брекет-систем в том, что человеку регулярно нужно наблюдаться у стоматолога: раз в месяц-два он приходит на прием, ему меняют дугу или корректируют систему. Болезненные ощущения после каждой коррекции могут ненадолго появляться снова.

Правда, что брекеты надо носить больше года? Это индивидуально и зависит от разных факторов. Но в среднем полное лечение брекет-системой длится от полутора до двух лет. Оно основано на том, что на зуб действует очень слабая (чтобы не повредить зуб), но долговременная сила, поэтому срок такой длительный.

Как с брекетами чистить зубы? Чистка зубов действительно затрудняется. Зубы нужно будет чистить после каждого приема пищи, в какой-то степени ношение брекетов прививает правильные привычки. Например, есть без очень частых перекусов. Обладателю брекетов нужно будет регулярно носить с собой зубную щетку. Понадобятся и дополнительные средства гигиены: зубные ершики, ирригатор , специальная зубная нить, ополаскиватель. За время ношения системы многие люди привыкают регулярно чистить зубы и есть по режиму.

А с едой и, например, поцелуями, не возникает проблем? На поцелуи никто не жаловался: брекеты устанавливаются на зубах, поэтому они вряд ли смогут травмировать партнера. С приемами пищи сразу после установки могут быть трудности: надо время для адаптации и привыкания. Еду тому, кто носит брекеты, нужно резать кусочками, нельзя есть ничего слишком твердого вроде орешков, к липкому тоже нужно относиться с настороженностью — иначе придется все долго вычищать. Иногда используются термоактивированные дуги, при их ношении под запретом будет мороженое. В любом случае ограничения в плане питания не такие жесткие, и человеку точно не придется два года есть только пюре. Но красивая улыбка способна сильно изменить жизнь человека, поэтому к таким кажущимся сложностям человек очень быстро привыкает и они его в процессе ношения брекет-системы совсем не волнуют.