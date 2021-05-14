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Капитана Генштаба ВС Беларуси приговорили к 18 годам

14.05.2021 14:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Верховный суд Беларуси осудил военнослужащего Дениса Урада на 18 лет колонии усиленного режима за «измену государству».

Суд проходил за закрытыми дверями.

По информации Генпрокуратуры, решением Верховного суда Р Денис Урада, 1991 года рождения, признан «виновным в измене государству, совершенном лицом, на которое распространяется статус военнослужащего».

Приговор вступил в силу и обжалованию не подлежит.

Дениса Урада обвиняли в «утечках информации». Правозащитники признали его политзаключенным.

Денису правительству 29 лет, он женат, имеет ребенка. Родом капитан из Россон Витебской области. Учился в Военной академии на факультете связи и автоматизированных систем управления, который окончил в 2014 году.

 
 
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Верховный суд Беларуси осудил военнослужащего Дениса Урада на 18 лет колонии усиленного режима за «измену государству».
 
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