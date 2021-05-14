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Замглавы парламентской комиссии по нацбезопасности Игорь Лавриненко умер от ковида

14.05.2021 14:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель председателя комиссии по национальной безопасности нижней палаты белорусского парламента Игорь Лавриненко умер в пятницу 14 мая от осложнения Covid-19.


Фото: Юрий Строков

“Сегодня в 6 утра. На ИВЛ”, - сообщили Смартпресс в Палате представителей. 

Игорю Лавриненко было 60 лет, генерал-майор. Был первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, атташе по вопросам обороны при посольстве в России.

С 1983 по 1985 год проходил военную службу в  Афганистане.
 
 
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Заместитель председателя комиссии по национальной безопасности нижней палаты белорусского парламента Игорь Лавриненко умер в пятницу 14 мая от осложнения Covid-19.
 
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