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Замглавы парламентской комиссии по нацбезопасности Игорь Лавриненко умер от ковида
Источник материала: Партизан
Заместитель председателя комиссии по национальной безопасности нижней палаты белорусского парламента Игорь Лавриненко умер в пятницу 14 мая от осложнения Covid-19.
Фото: Юрий Строков
“Сегодня в 6 утра. На ИВЛ”, - сообщили
Игорю Лавриненко было 60 лет, генерал-майор. Был первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, атташе по вопросам обороны при посольстве в России.
С 1983 по 1985 год проходил военную службу в Афганистане.
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Заместитель председателя комиссии по национальной безопасности нижней палаты белорусского парламента Игорь Лавриненко умер в пятницу 14 мая от осложнения Covid-19.
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