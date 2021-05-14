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Лидер Союза поляков Беларуси Анжелика Борис останется под стражей еще 5 месяцев

14.05.2021 14:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Срок предварительного заключения председателя Союза поляков Беларуси Анжелики Борис продлен на пять месяцев.

Лидер Союза поляков Беларуси Анжелика Борис останется под стражей еще 5 месяцев
Как пишет портал Союза поляков Беларуси znadniemna.pl со ссылкой на собственные источники, такое решение принято Генеральной прокуратурой. При этом неизвестно, применялось ли следствием такая же мера к остальным полякам, заключенным в минском следственном изоляторе № 1.

Все фигуранты проходят по делу о "разжигании национальной вражды" и "реабилитации нацизма", за что им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Это члены Главного совета организации: руководитель отделения в Волковыске Мария Тишковская, руководитель отделения в Лиде Ирена Бернацкая, член Главного совета и журналист Анджей Почобут и председатель Форума польских местных инициатив в Бресте Анна Панишева.

Кроме того, по той же статье, что и польские активисты, арестован художник Алесь Пушкин. Его обвинили в "реабилитации нацизма " за публичную демонстрацию картины-портрета бойца белорусского послевоенного подполья. 
 
Теги: Брест
 
 
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Срок предварительного заключения председателя Союза поляков Беларуси Анжелики Борис продлен на пять месяцев.
 
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