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Лидер Союза поляков Беларуси Анжелика Борис останется под стражей еще 5 месяцев
Источник материала: Партизан
Срок предварительного заключения председателя Союза поляков Беларуси Анжелики Борис продлен на пять месяцев.
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Все фигуранты проходят по делу о "разжигании национальной вражды" и "реабилитации нацизма", за что им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Это члены Главного совета организации: руководитель отделения в Волковыске Мария Тишковская, руководитель отделения в Лиде Ирена Бернацкая, член Главного совета и журналист Анджей Почобут и председатель Форума польских местных инициатив в Бресте Анна Панишева.
Кроме того, по той же статье, что и польские активисты, арестован художник Алесь Пушкин. Его обвинили в "реабилитации нацизма " за публичную демонстрацию картины-портрета бойца белорусского послевоенного подполья.
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Срок предварительного заключения председателя Союза поляков Беларуси Анжелики Борис продлен на пять месяцев.
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