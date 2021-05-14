«Без государства они ничего не сделают все равно». Лукашенко высказался о восстановлении будславского костела

Источник материала: Onliner

Посещая фермерский рынок под Минском, Александр Лукашенко не упустил возможность высказаться и по весьма наболевшему вопросу— восстановлению поврежденного пожаром католического храма в Будславе, сообщает БЕЛТА.

— Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят. Помочь надо: разобрать там, эти работы… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ничего не сделают все равно, — сказал он. — Но эти же «невероятные» опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже «собрали». Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ничего они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше. Поэтому, если кто-то хочет восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет), и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу. Каждый человек, сколько сможет, если захочет, туда передаст деньги.

Александр Лукашенко также уверен, что при восстановлении храма не потребуется «бешеных объемов» работ.

— Крышу восстановим, внутри приведем в порядок. Наблюдай. Когда специалисты сделают вывод, что и как, потом доложишь, — обратился он к председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину.