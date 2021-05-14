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Сайты БГУ, БНТУ и БГУИР недоступны
Источник материала: Onliner
Сайты БГУ, БНТУ и БГУИР оказались недоступны, при попытке зайти на них пользователя встречают сообщения об ошибках либо страницы не открываются вовсе. Не исключено, что ресурсы находятся под DDoS-атаками. Косвенно на это указывает 503-я ошибка, которая на момент публикации высвечивалась на ресурсах трех упомянутых вузов.
Сайт БГУ, предположительно, восстановил работу.
Отвественность за вывод ресурсов из строя взяли на себя «Кибер-Партизаны».
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Onliner обратился в пресс-службу БГУ за комментарием, однако ее руководитель в настоящее время недоступен.
Первый проректор БНТУ Георгий Вершина удивился информации о недоступности сайта. По его словам, вуз меняет официальный ресурс, и «идет его настройка». На уточнение журналиста, есть ли связь с недоступностью других ресурсов, Георгий Александрович ответил отрицательно.
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Также частично выведены из строя сайты МГЛУ, Белорусской государственной академии искусств, наблюдаются сбои в работе ряда других учебных заведений.
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Сайты БГУ, БНТУ и БГУИР оказались недоступны, при попытке зайти на них пользователя встречают сообщения об ошибках либо страницы не открываются вовсе. Не...
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