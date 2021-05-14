"Шаманство": Романчук об отмене минимального потребительского бюджета

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Методологическое шаманство": Романчук о минимальном потребительском бюджете

Через полгода в Беларуси при реализации государственной социальной политики, а также при осуществлении мер социальной защиты населения будет применяться только один социальный норматив ― бюджет прожиточного минимума (БПМ). Ранее использовалось еще и понятие "минимального потребительского бюджета" (МПБ), в соответствии с законом от 7 мая №98-З этот показатель будет отменен, нововведение вступит в силу 15 ноября.

Минтруда Беларуси уточняет, что использование одного социального норматива позволит обеспечить единообразный подход для определения выплат социального характера, иных обязательств государства, а также критерия предоставления отдельных видов госпомощи.

Чем вызвано данное методологическое изменение - свое мнение на радио Sputnik высказал известный экономист Ярослав Романчук.

"Отмена одного социального показателя и замена на другой ― минимальный потребительский бюджет на бюджет прожиточного минимума ― на самом деле все это способы методологического шаманства, потому что самое главное ― это сколько чистыми на руки человек получает денег, и насколько такая тенденция устойчива, чтобы через 10-15 лет эти показатели улучшались", ― отметил Романчук.

Тут дело не в методике, а в том, что реально происходит в экономике, убежден экономист.

"Корректировка может делаться так, что власти могут говорить про социальную ориентацию и адресную поддержку, но если мы сравним те деньги, которые белорусы получали 10 лет назад и сегодня, то увидим, что существенной разницы не намечается. Пресловутые "пятьсот" производительность труда не позволяет устойчиво платить всем, особенно бюджетникам", ― добавил Романчук.

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