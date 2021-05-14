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Могилевский региональный координатор БХД Олег Аксенов арестован на 15 суток

14.05.2021 14:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Региональный координатор оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Олег Аксенов признан виновным в несанкционированном пикетировании у здания Могилевского областного суда и арестован на 15 суток.

Могилевский региональный координатор БХД Олег Аксенов арестован на 15 суток
Фото mspring.online

Активиста задержали 12 мая после того, как группа граждан ушла с площадки перед судом, где начался закрытый судебный процесс в отношении сопредседателя оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинеца и активистов гражданской инициативы «Европейская Беларусь».

Аксенов провел в изоляторе два дня, сегодня его судили по скайпу. Дело рассматривала судья Ксения Урублевская.

Обвиняемыйне признал своей вины. Он заявил, что не принимал участия в пикете. Настаивал, что пришел в суд, чтобы поддержать своего друга Павла Северинца и увидеться с его родственниками.

Активист слышал, как сотрудники милиции требовали, чтобы люди покинули площадку перед судом. Из его объяснений следовало, что он подчинился этому требованию. В протоколе об административном правонарушении Аксенов отметил, что «его схватили на большом удалении от суда».

Согласно материалам дела, Аксенов принял участие в пикете «в поддержку Северинца и кампании “Европейская Беларусь”». Активист, по словам сотрудника Ленинского отдела милиции Василия Корниенко, в суде вел себя с вызовом, требовал книгу жалоб и давал интервью. Около суда же, говорил свидетель, Аксенов был в группе граждан и игнорировал его требование покинуть территорию.

Милиционер отметил, что призывы к гражданам собраться около суда появились в одном из телеграм-каналов.

12 мая возле областного суда также были задержаны журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич, а также лидер Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимир Шанцев.

 

 

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Региональный координатор оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Олег Аксенов признан виновным в несанкционированном пикетировании у здания...
 
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