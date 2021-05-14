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Скончался 60-летний депутат Палаты представителей Игорь Лавриненко

14.05.2021 14:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Скончался депутат Палаты представителей Игорь Лавриненко, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Причина смерти не уточняется.

Скончался 60-летний депутат Палаты представителей Игорь Лавриненко
Фото: house.gov.by

«Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и сотрудники секретариата Палаты представителей выражают глубокие соболезнования родным и близким заместителя председателя постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Лавриненко Игоря Владимировича в связи с его скоропостижной смертью», — говорится в сообщении, передает БелаПАН.

Лавриненко представлял в нижней палате парламента Березинский округ № 61. Согласно законодательству Центризбирком должен организовать новые выборы по данному округу.

Лавриненко родился 17 апреля 1961 года в Минске. Окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, Военную академию химической защиты имени маршала Советского Союза Тимошенко, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России; генерал-майор.

Служил на различных должностях в Вооруженных силах СССР и Беларуси, в том числе первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси, атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси в РФ. С 1983 по 1985 годы служил на территории Афганистана.

Награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, другими госнаградами Беларуси, почетной грамотой Национального собрания.

 
Теги: Минск
 
 
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Скончался депутат Палаты представителей Игорь Лавриненко, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Причина смерти не уточняется.
 
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