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Витеблянин выстроил «долговую пирамиду», выманил у знакомых 160 тысяч рублей - и попал под «уголовку»

14.05.2021 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Витебска уговаривал знакомых брать деньги и товары в кредит. Мужчина выманил почти 160 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает УВД.

Первым в милицию обратился мужчина, который рассказал, что его знакомый взял деньги в долг и не возвращает их.

Выяснилось, что такая история — не одна. 34-летний витеблянин уговаривал знакомых оформить на себя товары в кредит и обещал его выплачивать сам. Но на деле мужчина вносил лишь небольшую сумму — и ту брал от следующего потерпевшего.

Таким образом мужчина выманил почти 160 тысяч рублей. Жертвами обмана стали 23 человека — и это только те, кого милиция установила.

Взятые в кредит дорогие гаджеты и бытовую технику мужчина продавал через скупщиков или в интернете.

Возбуждено уголовное дело. Милиция устанавливает других потерпевших.

 
Теги: Витебск
 
 
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34-летний витеблянин уговаривал знакомых оформить на себя товары в кредит и обещал его выплачивать сам. Но на деле мужчина вносил лишь небольшую сумму - и ту брал от...
 
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