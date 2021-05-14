Витеблянин выстроил «долговую пирамиду», выманил у знакомых 160 тысяч рублей - и попал под «уголовку»

Источник материала: Tut.by

Житель Витебска уговаривал знакомых брать деньги и товары в кредит. Мужчина выманил почти 160 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает УВД.

Первым в милицию обратился мужчина, который рассказал, что его знакомый взял деньги в долг и не возвращает их.

Выяснилось, что такая история — не одна. 34-летний витеблянин уговаривал знакомых оформить на себя товары в кредит и обещал его выплачивать сам. Но на деле мужчина вносил лишь небольшую сумму — и ту брал от следующего потерпевшего.

Таким образом мужчина выманил почти 160 тысяч рублей. Жертвами обмана стали 23 человека — и это только те, кого милиция установила.

Взятые в кредит дорогие гаджеты и бытовую технику мужчина продавал через скупщиков или в интернете.

Возбуждено уголовное дело. Милиция устанавливает других потерпевших.