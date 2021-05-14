При жизни видела много насилия и ненависти. Почему третий день рунет плачет по феминистке Никоновой

Источник материала: Tut.by

12 мая в возрасте 43 лет в результате болезни скоропостижно умерла известная российская феминистка, журналистка, активистка и секс-просветительница Татьяна Никонова. Сегодня вспоминаем ее биографию и объясняем, почему по ней плачет цивилизованная часть рунета.









Татьяна Никонова была основательницей известного сайта Spletnik.ru, затем с 2012 года вела блог о феминизме, гендере, принятии собственной телесности и сексе Sam Jones’s Diary, позже переименованный в Nikonova.online.

Она активно выступала за права ЛГБТ, читала лекции о сексуальной безопасности женщин, участвовала в научно-популярной конференции «Секспросвет». Писала книгу «Наука секса для подростков». На протяжении многих лет была постоянным автором таких медиа, как Афиша Daily, Wonderzine, The Village, GQ и многих других. Участвовала во многих дискуссиях и круглых столах, известна своими дебатами с депутатом Виталием Милоновым, редактором журнала «Esquire» Сергеем Минаевым и протоиреем Дмитрием Смирновым.

Во время первого громкого флешмоба #Янебоюсьсказать Татьяна Никонова одна из первых в русскоязычном пространстве открыто рассказала о своем, получив в ответ немыслимое количество хейта, негатива и комментариев, которые было физически больно читать.

Можно вспомнить и историю о том, как Павел Воля рассказывал о Татьяне Никоновой со сцены, демонстрируя на большом экране галерею ее портретов с секс-игрушками и предлагая производителям фаллоимитаторов прислать ей «такой гигантский член, чтобы тест-драйв превратился в краш-тест». Таким образом Павел Воля привлек к Татьяне нежелательное внимание: сказав «фас», он спровоцировал очередную волну хейта, выдержать который не каждому под силу.

В наших реалиях необходимо невероятное мужество, чтобы открыто говорить о феминизме, агитировать за секс-просвет, поддерживать права ЛГБТ. И Татьяна Никонова была настоящей героиней нашего времени. Это огромная, невосполнимая потеря. Не зря третий день все российские медиа, все ленты фейсбука заполнены только ею. Весь цивилизованный русскоязычный мир скорбит . И именно такая невероятная реакция на эту смерть в нашем пока все еще очень патриархальном обществе говорит о том, что Татьяна Никонова хоть в чем-то изменила этот мир.

Цитаты Татьяны Никоновой

— Я была модератором ЖЖ-сообщества Girls only несколько лет. Тысячи девушек писали о своих проблемах, все их посты проходили через меня. И я в какой-то момент я стала видеть паттерны того, что происходит в обществе. Стало понятно, что это проблемы гендерного неравенства — не единичные случаи, а системное явление.

Второй поворотный момент — когда я начала активно читать по-английски. Я тогда завела сайт Сплетник. ру и вдруг обнаружила, что за границей говорят о женщинах совершенно иначе. Мне открылся новый мир. Я даже не пыталась искать какие-то специальные феминистские тексты, но обнаружила, что в СМИ обсуждают совсем другие проблемы и к ним совсем другой подход. Это меня очень сильно сформировало, я думаю.

— Мне не очень нравится определение «феминизм здорового человека», потому что это подразумевает то, что есть и феминизм больного человека. Это не так. Любой феминизм — это просто феминизм. В чем проблема девочек и женщин, которые отказывают признавать себя феминистками?

Они боятся, что у них будет слишком много работы. Потому что сейчас женщины много работают, зарабатывая деньги; затем у них начинается вторая смена — с детьми и обслуживанием домашнего хозяйства, а у многих есть и третья — по наведению красоты. И вот такая женщина работает в две-три смены, а потом слышит, как феминистки говорят: «Мы все можем сами». Она пугается и думает, что теперь обязана будет все это делать самостоятельно, и у нее никогда не будет поддержки и опоры, и никто даже не откроет перед ней эту несчастную дверь.

— Феминизм не победил нигде . Я в апреле была в Стокгольме на конференции по гендерному равенству, и шведская министр иностранных дел сказала: «Швеция не самая лучшая страна с точки зрения феминизма. Она наименее плохая». И это при том, что Швеция — страна с одним из самых высоких индексов гендерного равенства. К сожалению, хорошей ситуации пока что нет нигде.

— Мужчины в России, да и не только мужчины, любую ситуацию рассматривают как доминирование, даже если им объясняют концепцию равенства. То есть, раз не будет доминировать мужчина, значит, будет доминировать женщина и вытирать о мужчин ноги. А это вообще не имеет отношения к равенству.

— Сейчас в школах пытаются ввести курс «Нравственные основы семейной жизни» — и тут все плохо. Авторы курса — священник и монахини. В онлайн-версии написано, что «от контрацепции наступает слепота…»

Сексуальное образование — это не о том, как люди занимаются сексом и почему от этого случаются дети. Это о том, как жить в этом мире, как в нем выжить с минимальными негативными последствиями, как принимать себя, как принимать других, как научиться договариваться и уважать друг друга, как говорить «нет» и принимать отказ, как строить стабильные отношения и предохраняться от потенциальных рисков".

— Я редко вспоминаю это время, потому что это тяжело и до сих пор сказывается на моей жизни. Но случиться это может с кем угодно, достаточно неудачного стечения обстоятельств. Быть бездомной — значит не просто не иметь места, где спишь и хранишь свои вещи.

Это значит, что у тебя никогда нет личного пространства, понятного места в обществе, уважения окружающих и самоуважения. Когда ты бездомная, рассказывать о своей жизни и своих проблемах очень стыдно: оказавшихся без дома людей называют бомжами, и через этот ярлык тебя сразу воспринимают иначе: не как человека в сложной жизненной ситуации, а как опустившееся существо, которое само выбрало такой образ жизни, не делает ничего, чтобы выбраться, слабохарактерно и заслуживает свое положение.

— Молодую мать хвалят словами вроде «молодец, не говорит только о ребенке», хотя, возможно, это главное, что ее в этот момент занимает, особенно если ребенок первый: женщина основную часть дня и усилий тратит на ребенка, но все равно должна делать вид, что все делается само собой, а она активно вовлечена во что-то еще.

Или презрительное «овуляшки» описывает женщин, поглощенных заботой о детях, потому что никто им не помогает, и они вынуждены все делать сами. Сначала женщин заваливают работой в детской, а потом укоряют, что они погрязли в пеленках. Это большая нагрузка, и необходимо вовлекать отцов в уход за детьми, в том числе и с помощью общественного одобрения. Когда детьми будет заниматься в разные периоды жизни практически все взрослое население, занятие перестанет казаться несерьезным.

— Дискуссии и флешмобы очень важны для того, чтобы у нас сформировался язык для разговоров. Многие смеются над словами «виктимблейминг» или «слатшейминг», но в русском языке нет слов для этого.

Нужно, чтобы у нас появилась лексика: не «жертва», а «пострадавший», не «грязная подстилка», а «пережившая сексуальное насилие». Когда все начнут говорить на одном и том же языке, можно будет как-то работать дальше.

Сейчас мы живем в системе, где любые разговоры о семейном и сексуальном насилии упираются в общественную риторику «семья свята, все, что происходит в семье, — нормально».

Люди искренне верят, что существует несколько маньяков в подворотне, которые успевают изнасиловать всех женщин в округе и работают по 25 часов в сутки. Пока этот дискурс превалирует, мы далеко не уедем.

Приведу пример: моя подруга живет в Австралии. Однажды она получила травму в путешествии и пошла с молодым человеком к врачу. Врач, увидев синяки, выпроводил ее бойфренда за дверь и спросил: «Ты хочешь мне что-то сказать? Я могу вызвать полицию». Ведение таких протоколов очень многое меняет.