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В апреле белорусы забирали из банков вклады в валюте и рублях. Сколько денег хранится на депозитах

14.05.2021 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным Нацбанка на 1 мая, на рублевых депозитах белорусов лежало почти 4,7 миллиарда рублей, на валютных — почти 4,4 миллиарда долларов. По сравнению с предыдущим месяцем общий объем депозитов как в национальной, так и в иностранной валюте уменьшился. Причем валютные вклады продолжают снижаться уже 16 месяцев подряд.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На 1 мая на рублевых депозитах белорусов лежало 4 миллиарда 655,7 миллиона рублей. Это на 22,6 миллиона меньше, чем месяцем ранее, и на 123,1 миллиона больше по сравнению с началом года. То есть в нынешнем году до апреля общая сумма рублевых вкладов росла.

Общий объем валютных депозитов на 1 мая составил 4 миллиарда 370,5 миллиона долларов. По сравнению с предыдущим месяцем снижение составило 68,5 миллионов долларов, с началом года — 269,2 миллиона. Валютные депозиты продолжают снижаться 16 месяцев подряд.

По данным на 1 мая, переводные депозиты физлиц (к ним относятся остатки на расчетных и текущих счетах) составили 2 миллиарда 806,8 миллиона рублей и 1 миллиард 353,1 миллиона долларов. Переводные депозиты в рублях в апреле выросли на 132,7 миллиона рублей (с начала года — сократились на 38,8 миллиона рублей), в валюте — приросли на 56,1 миллиона долларов (с начала года — на 143 миллиона долларов).

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