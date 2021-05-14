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Лукашенко – о пожаре в Будславе: «Невероятные» собирают деньги, но ничего они не соберут

14.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правитель высказался насчет восстановления храма в Будславе после пожара.

Лукашенко – о пожаре в Будславе: «Невероятные» собирают деньги, но ничего они не соберут

– Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят. Помочь надо: разобрать там, эти работы… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ничего не сделают все равно, – цитирует Александра Лукашенко БЕЛТА. – Но эти же «невероятные» опять говорят: деньги соберем.

Ветеранам уже «собрали». Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ничего они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше. Поэтому если кто-то хочет восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет), и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу. Каждый человек, сколько сможет, если захочет, туда передаст деньги.

Правитель высказал уверенность, что при восстановлении храма не потребуется «бешеных объемов».

Интересно, что деньги на восстановление известного костела в Будславе перечисляют не только рядовые граждане. Компании приближенного к власти бизнесмена Александра Мошенского («Санта Бремор» и «Савушкин продукт») перечислили 100 тысяч рублей.

 
 
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Правитель высказался насчет восстановления храма в Будславе после пожара.
 
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