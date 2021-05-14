Российские таможенники обнаружили в досках более 54 тыс. пачек белорусских сигарет

Источник материала: АФН

54,2 тыс. пачек белорусских сигарет обнаружили в деревянных досках сотрудники Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни.

Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России, партию товара пытался вывезти в Нидерланды индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Смоленске. Согласно декларации, в контейнере находился товар «пиломатериалы обрезные - доска из ели». В отношении товарной партии сработал риск высокой вероятности заявления недостоверных сведений.

В ходе осмотра 40-футового контейнера с применением инспекционно-досмотрового комплекса были выявлены нехарактерные для структуры товара затемнения. При вскрытии контейнера таможенники обнаружили внутри склеенных досок сигареты NZ и NZ Safari с акцизными марками Республики Беларусь. Общая масса сигарет составила 1,4 тонны.

По выявленному факту Балтийская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.