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Соревнования по скоростной копке могил впервые прошли в России

14.05.2021 15:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Погребальные услуги с учетом пандемии стали очень актуальны. В Новосибирске прошла региональная выставка «Некрополь-Сибирь 2021», а в ее программе посоревновались кладбищенские копатели.

Что касается условий соревнований, то они были чрезвычайно просты. Нужно было выкопать на скорость могилу размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину.

Жюри оценивало помимо скорости и соответствия размерам, технику и аккуратность работы. В качестве измерительного прибора использовался гроб.

Таким образом, организаторы соревнований решили поднять престиж профессии работника ритуальных услуг и привлечь к ней внимание молодого поколения. 

Умом Россию не понять. Это правда.
 
 
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Погребальные услуги с учетом пандемии стали очень актуальны. В Новосибирске прошла региональная выставка «Некрополь-Сибирь 2021», а в ее программе посоревновались...
 
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