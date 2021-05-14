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Соревнования по скоростной копке могил впервые прошли в России
Источник материала: Партизан
Погребальные услуги с учетом пандемии стали очень актуальны. В Новосибирске прошла региональная выставка «Некрополь-Сибирь 2021», а в ее программе посоревновались кладбищенские копатели.
Что касается условий соревнований, то они были чрезвычайно просты. Нужно было выкопать на скорость могилу размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину.
Жюри оценивало помимо скорости и соответствия размерам, технику и аккуратность работы. В качестве измерительного прибора использовался гроб.
Таким образом, организаторы соревнований решили поднять престиж профессии работника ритуальных услуг и привлечь к ней внимание молодого поколения.
Умом Россию не понять. Это правда.
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Погребальные услуги с учетом пандемии стали очень актуальны. В Новосибирске прошла региональная выставка «Некрополь-Сибирь 2021», а в ее программе посоревновались...
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