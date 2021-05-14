Соревнования по скоростной копке могил впервые прошли в России

Что касается условий соревнований, то они были чрезвычайно просты. Нужно было выкопать на скорость могилу размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину.





Жюри оценивало помимо скорости и соответствия размерам, технику и аккуратность работы. В качестве измерительного прибора использовался гроб.





Таким образом, организаторы соревнований решили поднять престиж профессии работника ритуальных услуг и привлечь к ней внимание молодого поколения.





Умом Россию не понять. Это правда.















