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Левандовски продолжит карьеру в Баварии

14.05.2021 15:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Роберта Левандовски.



Ранее сообщалось, что в услугах поляках заинтересованы Челси и Манчестер Сити.

«Конечно, Левандовски останется. Кто продает игрока, который забивает по 60 голов за сезон?»

«Агент Левандовски к нам не обращался. Когда трансферный рынок откроется 1 июля, появятся тысячи слухов о Баварии. Важно, что факты всегда играют в нашу пользу», — сказал Румменигге.

В текущем сезоне Левандовски провел 38 матчей, в которых забил 46 голов и отдал девять результативных передач.
 
По окончании сезона мюнхенцев покинет главный тренер Ханс-Дитер Флик, пост которого займет Юлиан Нагельсманн.

Бавария уже обеспечила себе титул чемпиона Германии и до конца сезона проведет матчи против Фрайбурга и Аугсбурга.
 
 
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Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Роберта Левандовски.
 
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