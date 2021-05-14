Посмотрите на архитектурные решения, от которых больно

Источник материала: Onliner

Время никого не щадит, поэтому даже прекрасный твиттер-аккаунт Cursed Architecture, в котором собирали архитектурные фейлы, прекратил свою деятельность. Но оставил после себя наследие, которое не теряет актуальности и годы спустя. В нем — подборка неудачных (или удачных?) решений, вызывающих иногда удивление, в другой раз — улыбку, а у кого-то — почти физическую боль.

Начнем с прекрасного, а там как пойдет. В подборке встречаются не только «архитектурные» решения: кроме того, много идей можно почерпнуть для туалетов.































































