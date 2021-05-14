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Посмотрите на архитектурные решения, от которых больно

14.05.2021 15:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Время никого не щадит, поэтому даже прекрасный твиттер-аккаунт Cursed Architecture, в котором собирали архитектурные фейлы, прекратил свою деятельность. Но оставил после себя наследие, которое не теряет актуальности и годы спустя. В нем — подборка неудачных (или удачных?) решений, вызывающих иногда удивление, в другой раз — улыбку, а у кого-то — почти физическую боль.

Начнем с прекрасного, а там как пойдет. В подборке встречаются не только «архитектурные» решения: кроме того, много идей можно почерпнуть для туалетов.

Посмотрите на архитектурные решения, от которых больно
Посмотрите на архитектурные решения, от которых больно
Посмотрите на архитектурные решения, от которых больно
Посмотрите на архитектурные решения, от которых больно
Посмотрите на архитектурные решения, от которых больно
Посмотрите на архитектурные решения, от которых больно
Посмотрите на архитектурные решения, от которых больно
Посмотрите на архитектурные решения, от которых больно
Посмотрите на архитектурные решения, от которых больно
Посмотрите на архитектурные решения, от которых больно
Посмотрите на архитектурные решения, от которых больно
Посмотрите на архитектурные решения, от которых больно
Посмотрите на архитектурные решения, от которых больно
Посмотрите на архитектурные решения, от которых больно
Посмотрите на архитектурные решения, от которых больно
Посмотрите на архитектурные решения, от которых больно

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Время никого не щадит, поэтому даже прекрасный твиттер-аккаунт Cursed Architecture, в котором собирали архитектурные фейлы, прекратил свою деятельность. Но оставил после...
 
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