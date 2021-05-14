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На что сейчас снижена цена в Каталоге? Свежая подборка хороших скидок

14.05.2021 15:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

После небольшого перерыва на майские выходные возвращаемся с новой подборкой скидок. Собрали интересные предложения из Каталога в одном материале. В этот раз цены хорошо снизили на стиральные машины, посудомойки, наручные часы и кухонную технику.

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Умная лампочка Xiaomi c теплым светом и регулировкой яркости за 19 р. (скидка 24%)


Светодиодная лампа Xiaomi Mi LED Smart E27 9 Вт GPX4026GL
4 отзыва
умная светодиодная лампа с регулировкой яркости, 810 Лм, поверхность матовая, напряжение 220 В
–24%19,00 р.
11 предложений

Аккумуляторный велосипедный компрессор Xiaomi за 98,99 р. 113,67 р.


Велокомпрессор Xiaomi Mi Portable Air Pump DZN4006GL
19 отзывов
макс. давление 10 атм, материал пластик, головка накручивающаяся, ниппель AV Shrader (автомобильный)/FV Presta
–13%98,99 р.
17 предложений

Машинка для стрижки волос Enchen за 49,9 р. (скидка 16%)


Машинка для стрижки волос Enchen Sharp 3S EC-2002
4 отзыва
для прически, длина стрижки: 1–20 мм, питание от аккумулятора, автономная работа: 1 час 30 минут
–16%49,90 р.
25 предложений

Сенсорный дозатор для жидкого мыла Enchen за 49,9 р. (скидка 21%)


Дозатор для жидкого мыла Enchen Coco Hand Washer
3 отзыва
сенсорный дозатор для жидкого мыла, настольная установка, пластик, объем: 260 мл
–21%49,90 р.
14 предложений

Батут для веселых попрыгушек на заднем дворе — 449 р. (скидка 50 р.)


Батут GSD 8 футов 244/252 см (синий)
пружинный (каркасный) круглый, диаметр (диагональ): 252 см, нагрузка: 100 кг, сетка, лестница
–10%449 р.
2 предложения

Недорогие игровые наушники Sven с подсветкой и тканевым кабелем — 49,9 р. (скидка 34%)


Наушники SVEN AP-U988MV
50 отзывов
наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), геймерские, 20-20000 Гц, кабель 2.2 м
–34%49,90 р.
34 предложения

Гигабитный роутер с двухдиапазонным Mesh Wi-Fi — Keenetic Speedster за 159,9 р. (скидка 20%)


Wi-Fi роутер Keenetic Speedster KN-3010
10 отзывов
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 1167 Mbps, 802.1X, 1xWAN, 4xGigabit LAN
–20%160 р.
39 предложений

Превратите ваш дом в гоночную трассу с набором Luigi Mario Kart Live: Home Circuit — 199 р. 259 р.


Игра Mario Kart Live: Home Circuit. Набор Luigi для Nintendo Switch
2020 г, гонки, одиночная игра, мультиплеер, с 6 лет
–23%199 р.
6 предложений

Тонкий ноутбук HP на процессоре AMD Ryzen 5 4500u за 1677 р. (скидка 250 р.)


Ноутбук HP Pavilion 15-eh0010ur 280K0EA
4 отзыва
15.6" 1920 x 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, AMD Ryzen 5 4500U 2300 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенная, без ОС, цвет крышки серебристый
–13%1677 р.
19 предложений

Два набора чашек с двойными стенками для горячих напитков — скидки до 34%


Набор чашек Ardesto AR2630GH
набор чашек на 2 персоны, для латте/универсальное, 300 мл, стекло, цвет: прозрачный
–34%22,92 р.
1 предложение
Набор чашек Ardesto AR2631GH
набор чашек на 2 персоны, для латте/универсальное, 310 мл, стекло, цвет: прозрачный
–26%28,23 р.
1 предложение
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Блендер Smeg в стиле кухонной техники 50-х годов — 549 р. (скидка 178 р.)


Стационарный блендер Smeg BLF01PGEU
800 Вт, чаша пластиковая, 1.5 л, 4 скорости, многоступенчатая регулировка скорости
–25%549 р.
17 предложений

Тостер Philips с функцией подогрева блинчиков и круассанов — 79 р. (скидка 24%)


Тостер Philips HD2582/90
4 отзыва
830 Вт, количество тостов: 2, корпус: пластик, решетка для подогрева булочек, 8 степеней обжаривания, цвет черный
–24%79,00 р.
3 предложения

Многофункциональная сэндвичница Redmond Мультипекарь за 97 р. (скидка 18%)


Многофункциональная сэндвичница Redmond Мультипекарь RMB-611
18 отзывов
многофункциональная сэндвичница, 700 Вт, поверхность: гриль-пластина/форма для 2 ломтиков хлеба/вафельница, съемные плитки, черный
–18%97,00 р.
18 предложений

Духовой шкаф Samsung с каталитической очисткой — 899 р. (скидка 24%)


Электрический духовой шкаф Samsung NV68R2340RM
электрический с конвекцией, объем 68 л, 9 режимов, очистка каталитическая/паровая, проволочные направляющие, телескопические направляющие, энергопотребление A
–24%899 р.
1 предложение

Посудомоечная машина Bosch с функцией ночной мойки и защитой от протечек — 1052 р. (скидка 21%)


Посудомоечная машина Bosch SMV25AX03R
2 отзыва
загрузка на 12 комплектов посуды, электронное управление, 5 программ, 59.8×55×81.5 см, нержавеющая сталь цвет, сушка: активная конденсация, индикация на полу: нет
–21%1052 р.
3 предложения

Посудомоечная машина Samsung с пониженным уровнем шума — 899 р. (скидка 38%)


Посудомоечная машина Samsung DW50R4040BB
загрузка на 9 комплектов посуды, сенсорное управление, 6 программ, черный цвет, сушка: конденсационная, индикация на полу: нет
–38%899 р.
6 предложений

Стиральная машина Samsung с инверторным двигателем и классом А+++ за 924 р. (скидка 21%)


Стиральная машина Samsung WW60J52E02WDBY
7 отзывов
автоматическая стиральная машина, с паром, загрузка до 6 кг, отжим 1200 об/мин, глубина 45 см, энергопотребление A+++, 14 программ
–21%924 р.
1 предложение

Компактная стиральная машина Electrolux на 7 кг — 999 р. (скидка 19%)


Стиральная машина Electrolux EW6S2R27C
8 отзывов
автоматическая стиральная машина, загрузка до 7 кг, отжим 1200 об/мин, глубина 45 см (с люком 49 см), энергопотребление A+++, 15 программ
–19%999 р.
1 предложение

Вертикальный пылесос Deerma с разборной конструкцией за 69,9 р. (скидка 13%)


Пылесос Deerma DX115C
2 отзыва
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 200 Вт, потребление: 600 Вт, без регулировки мощности, шум 70 дБ
–13%69,90 р.
39 предложений

Универсальный триммер Philips OneBlade Pro для тонкого ухода за бородой за 269 р. (скидка 25%)


Универсальный триммер Philips OneBlade Pro QP6650/61
для бороды и усов/для тела, длина стрижки: 0.4–10 мм, питание от аккумулятора, автономная работа: 2 часа, влажная чистка
–25%269 р.
1 предложение

Механические командирские часы Восток с автоподзаводом — 122 р. (скидка 37%)


Наручные часы Восток Командирские 350514
5 отзывов
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 42 мм, пластиковое стекло, 100 м, браслет кожаный
–37%122 р.
2 предложения

Швейцарские механические часы TAG Heuer Heritage в винтажном стиле с хронографом — 10 500 р. (скидка 2232 р.)


Наручные часы TAG Heuer Heritage CBE2110.FC8226
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 42 мм, сапфировое стекло, 100 м, браслет кожаный
–18%10 500 р.
1 предложение

Женские часы Michael Kors, украшенные кристаллами, с браслетом в комплекте — 493 р. (скидка 82 р.)


Набор часов с украшениями Michael Kors MK3827
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 36.5 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет металлический
–14%493 р.
2 предложения

Набор камней для виски со стаканами — Peresvet за 49,9 р. (скидка 15%)


Набор стаканов для виски Peresvet Premium Whiski со стаканами и камнями
2 шт, стекло+бронза, подарочная упаковка
–15%49,90 р.
1 предложение
Набор стаканов для виски Peresvet Premium Whiski со стаканами и камнями Карельский ледник
2 шт, стекло+бронза, подарочная упаковка
–15%49,90 р.
1 предложение
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Простой вариант обеда или ужина — скидки на Domino's в Каталоге 25%


Пицца Domino's Пепперони (классика, 36 см)
32 отзыва
Сыр моцарелла, Томатный соус Domino's, Пепперони; вес 835 г
–25%14,99 р.
1 предложение
Пицца Domino's Ветчина и грибы (классика, 36 см)
29 отзывов
Шампиньоны, Ветчина, Сыр моцарелла, Томатный соус Domino's; вес 935 г
–25%14,99 р.
1 предложение
Пицца Domino's Мюнхенская (хот-дог борт, 36 см)
7 отзывов
Мюнхенские колбаски, Ветчина, Горчица, Сыр моцарелла, Томаты, Баварские колбаски, Соус барбекю; вес 970 г
–25%27,67 р.
1 предложение
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Еще больше вкусной пиццы в Каталоге

На что сейчас снижена цена в Каталоге? Свежая подборка хороших скидок

 
 
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После небольшого перерыва на майские выходные возвращаемся с новой подборкой скидок. Собрали интересные предложения из Каталога в одном материале. В этот раз цены...
 
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