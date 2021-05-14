Скандал на Miss Universe: для наряда украинки украли белорусскую вытинанку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik, Инна Гришук. Украинская участница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021" выйдет на подиум в платье, украшенном традиционной белорусской вытинанкой, которую собираются представить как национальную украинскую.

О том, что национальный украинский костюм вовсе не украинский, выяснилось за считанные дни до конкурса. Для украшения наряда дизайнеры полностью скопировали картину известной мастерицы из белорусского Молодечно, разрешения у автора не спрашивали. И, конечно, ничего не заплатили, хотя речь шла о сумме, не превышающей 100 долларов.

Белорусские узоры на платье "Мисс Украина"

В центре скандала оказался костюм "Мисс Украина" Елизаветы Ястремской, который хотят презентовать как национальный украинский наряд на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Он состоится 16 мая в Майами.

В начале мая украинские дизайнеры презентовали наряд под названием "Душа-вытинанка". Наряд выполнен из атласной ткани, с вырезанными на ней мелкими герметичными узорами. Но выяснилось, что для украшения платья использовали не украинскую национальную вытинанку, а полностью скопировали картину белорусского автора Елизаветы Червонцевой.

"Я узнала об этом в начале мая. Обратили внимание коллеги – мастера вытинанки. Когда стала смотреть, увидела, что на платье полностью скопирован весь орнамент, взята идея моей картины", – рассказала Sputnik белорусский народный мастер вытинанки Елизавета Червонцева, которая занимается вытинанкой более 30 лет.

По словам белорусского мастера, украинские дизайнеры взяли картину "Молитва" из триптиха "Родныя вобразы", созданную в 2016 году. На ней в технике вытинанки изображена Матерь Божья, которая оберегает Беларусь. Большую часть картины Червонцевой украинские дизайнеры использовали вообще без изменений для создания декоративного ворота, по сути, центрального элемента наряда, некоторые узоры белоруски украшают платье.

"Сложно сказать, сколько в процентном соотношении моего творчества и моих узоров в наряде украинки, головной убор-ворот практически точная копия, увеличили картинку и перенесли ее на ткань, маска копирует лицо с картины. Главное – взята сама идея", – поясняет белоруска.

Компенсация – 100 долларов, но никто платить не хочет

Белорусский мастер обращалась к украинскому дизайнеру и к украинской участнице "Мисс Вселенная". Дизайнер призналась, что использовала картину Червонцевой, но как только речь зашла об авторском праве и компенсации, перестала выходить на связь.

"Дизайнер наряда для украинской участницы "Мисс Вселенная" ответила мне, что нашла мою работу в интернете, что три человека пытались найти автора, но не смогли. Я удивилась, мастера вытинанки из Украины хорошо знают и меня, и мои работы. Если бы им показали мою картину, они бы ее узнали, подсказали контакты. Получается, дизайнер лукавит", – говорит Червонцева.

Когда белорусская мастерица говорит о компенсации за использование ее картины-вытинанки, речь идет не о запредельных суммах.

"Вы что, это очень небольшие деньги. Кто-то думает, что мы говорим о десятках тысяч долларов. Это сумма до ста долларов. Я же не такая величина, чтобы выставлять огромные счета за изображение", – поясняет мастерица.

Приводит пример, что похожая история случилась несколько месяцев назад с другим украинским дизайнером одежды, который взял вытинанку Червонцевой для принта. Тогда история закончилась мирно. Дизайнеры указали авторство белорусского мастера и заплатили за использование изображения небольшую сумму.

По мнению белоруски, дизайнеры платья украинской участницы "Мисс Вселенная" вряд ли захотят что-то платить и указывать авторство. Ведь тогда им придется признать, что национальный наряд не показывает украинские традиции. С другой стороны, о похищенной картине для наряда уже и так все знают, а 100 долларов за авторское право – это не та сумма, из-за которой стоит еще больше портить репутацию.

Чем отличается белорусская вытинанка от украинской?

Мастерица добавила, что и ее, и мастеров вытинанки из Украины удивил и расстроил поверхностный подход автора наряда для украинской участницы "Мисс Вселенная" и та легкость, с которой для национального костюма были взяты узоры другой страны и другой культуры.

"Я отношусь к молодечненской школе вытинанки, которая была создана в 1980-е годы моей мамой Викторией Никитичной Червонцевой, она по крупицам собирала узоры витинанки, характерные для нашей местности. У молодечненской школы вытинанки своя характерная стилистика. Это четкость, лаконичность, графичность. Богатство белорусского орнамента мы передаем с помощью простых геометрических фигур", – говорит белорусская мастерица вытинанки.

© Sputnik Витебске В прошел областной кастинг конкурса "Мисс Беларусь" - видео

По ее словам, лаконичностью отличается вся белорусская вытинанка, но каждый автор передает это по-своему. Украинская вытинанка совершенно иная, в ней много деталей, большее разнообразие рисунков, которые могут быть и графичными, а могут перекликаться с росписью, часто используют яркие цвета.

"Местные украинские мастера, с которыми я общаюсь, расстроены, с одной стороны, из-за отношения организаторов конкурса и дизайнера, которые проигнорировали авторское право. С другой стороны, у них есть обида, что перед созданием костюма для международного конкурса никто не обратился за консультацией к местным мастерам", – отметила Червонцева.

И добавила, что на Украине есть много талантливых мастеров вытинанки, которые помогли бы создать костюм с действительно национальным колоритом.

Будет ли белорусский мастер подавать в суд?

Многие советуют белорусской мастерице вытинанки подать в суд на украинского дизайнера и организатора конкурса красоты. Сама Елизавета говорит, что вряд ли станет нанимать юриста. На это нет ни денег, ни времени. Она работает преподавателем декоративно-прикладного отделения в молодечненском музыкальном колледже имени Огинского. А сейчас конец года с экзаменами и защитой дипломных работ.

"Я консультировалась с юристами. Мне объяснили, что решать этот вопрос нужно в Украине, значит, нужно туда ехать, нанимать юриста. Это время, деньги, сложности с пересечением границ, эмоциональные затраты. Какая перспектива у дела – непонятно. Пока практика последних лет в делах об авторском праве показывает, что в лучшем случае можно добиться только указания авторства и вернуть судебные издержки", – отмечает мастер.

В социальных сетях мастерице также рекомендуют написать организаторам конкурса "Мисс Вселенная" и поднять вопрос на более высоком уровне, но Елизавета не хочет этого делать.

"Я пока жду и надеюсь, что мне ответят украинские организаторы конкурса, которые заказывали наряд для "Мисс Украина". Еще больше разжигать конфликт не хочу. Если написать организаторам "Мисс Вселенная", то украинку могут дисквалифицировать. Девушка не виновата, не хочется лишать ее участия в конкурсе, она стала жертвой нечестных дизайнеров. Именно это меня останавливает", – пояснила Червонцева.

Говорит, что старается смотреть на эту историю по-философски. Конечно, ее как мастера, расстраивает, что работу, по сути, украли. Но с другой стороны, приятно радует тот факт, что белорусская вытинанка и ее картины все больше нравятся людям, их используют для украшения одежды.

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