На Земле началась крупнейшая с 2019 года магнитная буря

На планете Земля была зафиксирована самая масштабная магнитная буря. Явление природы считается самым крупным с 2019 года.



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«Геомагнитное поле Земли стало слабо возмущенным, а после полудня началась сильная магнитная буря уровня G3. Это первая сильная магнитная буря в нынешнем году. До этого специалистами фиксировались две средние магнитные бури уровня G2, и несколько слабых уровня G1», — на своей странице в «Фейсбуке» написал эксперт научного центра «Фобос» Михаил Леус.

Буря произошла вечером 12 мая. Геомагнитные возмущения достигли пика на уровне семи по девятибальной шкале.

Солнце сменило свой 11-й цикл, который опасен частыми магнитными бурями мощного характера.