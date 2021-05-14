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Модные аксессуары или колхоз и прошлый век? 10 трендов, которые вас очень удивят

14.05.2021 15:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Никого не удивишь тем, что мода — это спираль, и тенденции регулярно возвращаются. Однако некоторые тренды по-прежнему вызывают удивление: казалось, с этим мы еще в школе разобрались, а вот смотрите-ка — опять. Стилист Катерина Кулеш рассказывает про самые актуальные аксессуары сезона, а мы и радуемся, потому что без мудрого руководителя в мире моды поди разберись, что сейчас тренд, а что колхоз пропащий.

— Как сделать образ более интересным и запоминающимся? Правильно, добавить изюминку, какой-нибудь аксессуар. Главное — не устаревший, это может дать обратный эффект.

Какие аксессуары следует носить в 2021 году, чтобы выглядеть на все сто:

1. Украшения из бисера: кольца, браслеты, чокеры. Они могут быть выполнены как в спокойной цветовой гамме, так и быть яркими, немного детскими.


2. Жемчуг. Он уже успел всем приесться в своей классической форме, поэтому ищем необычные украшения, сочетаем с цепями.


3. Колье «галстук». Один из главных трендов этого года. Смотрятся очень женственно, особенно с глубоким декольте. Выбираем более минималистичные украшения.


4. Длинные колье, но не как у наших бабушек. Также выбираем минималистичные модели.


5. Серьги «бублики» — чуть более толстые кольца, на которые можно и нужно надевать разные подвески.


6. Платки и повязки. Заплетаем их в волосы, повязываем на голову. На шее уже не носим!


7. Ещё одно украшение для волос — крабик. Старый и уже позабытый друг, который всегда будет смотреться интересно. Отличная замена обычной резинке.


8. Шелковые резинки. Раз уж заговорили о резинках для волос, то вот ещё один актуальный вариант.


9. Банты. Не ново, но очень нежно. Главное — не переборщить с инфантильностью в образе.


10. Моносерьги. Если для вас слишком непривычно ходить с одной сережкой, наденьте во второе ухо какое-нибудь маленькое украшение, пусть акцент будет один.


Для самых храбрых — разные, но сочетающиеся между собой серьги.

 
 
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Стилист Катерина Кулеш рассказывает про самые актуальные аксессуары сезона. Фокус в том, что многое из этого мы носили в школе и были уверены, что эта мода уже не...
 
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