В России заблокировали известный ресурс про гаджеты 4PDA. В Беларуси сайт также недоступен

Источник материала: Tut.by

Популярный хорошо известный ресурс 4PDA, рассказывающий про гаджеты и современные технологии, заблокирован по решению Мосгорсуда. В Беларуси зайти на сайт также не получается.





В vc.ru пишут: доступ к 4PDA ограничивается по решению Мосгорсуда от 26 марта 2021 года, о чем говорится на сайте Роскомнадзора. Статья 15.6 закона «Об информации» 149-ФЗ предполагает постоянное ограничение доступа.

В Rozetked добавляют: согласно делу , причина блокировки — размещение ссылок на IPTV-плейлисты со спортивными трансляциями. Жалобу подал «Матч ТВ».

У руководства ресурса есть месяц на обжалование решения, до этого сайт будет недоступен. На момент написания заметки 4PDA переехал на домен .to.

Заметим, что в Беларуси зайти на 4PDA также не получается — во всяком случае, у автора материала не вышло сделать это как через фиксированную сеть Cosmos Telecom, так и через мобильный интернет (A1, МТС).

4PDA — российский сайт о мобильной электронике, один из наиболее посещаемых сайтов в данной тематике. Особенно известен форум 4PDA, крупнейший и наиболее известный в данной теме русскоязычный форум. Название 4PDA читается как «for PDA», сокращённо от personal digital assistant — карманный портативный компьютер, коммуникатор.