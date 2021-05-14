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В России заблокировали известный ресурс про гаджеты 4PDA. В Беларуси сайт также недоступен
Источник материала: Tut.by
Популярный хорошо известный ресурс 4PDA, рассказывающий про гаджеты и современные технологии, заблокирован по решению Мосгорсуда. В Беларуси зайти на сайт также не получается.
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У руководства ресурса есть месяц на обжалование решения, до этого сайт будет недоступен. На момент написания заметки 4PDA переехал на домен .to.
Заметим, что в Беларуси зайти на 4PDA также не получается — во всяком случае, у автора материала не вышло сделать это как через фиксированную сеть Cosmos Telecom, так и через мобильный интернет (A1, МТС).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У руководства ресурса есть месяц на обжалование решения, до этого сайт будет недоступен.
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