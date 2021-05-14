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Посмотрите, как гродненский силач протянул на канате 13 автомобилей

14.05.2021 15:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в Гродно на стоянке возле Азота прошло необычное мероприятие — мужчина протянул на канате 13 автомобилей в сцепке, пишет NewGrodno.by.


Фото: NewGrodno.by

Два года назад у Александра Кодиса появилась идея потянуть 10 легковых авто в сцепке. Он, не задумываясь, начал осуществлять свою мечту. И ему это удалось. И даже больше — 13 автомобилей и около 10 метров! Посмотрите, как это было.

Александр Кодис — мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, двукратный абсолютный чемпион мира и кубка мира, двукратный чемпион Европы и кубка Европы.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гродно
 
 
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Александр Кодис - мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, двукратный абсолютный чемпион мира и кубка мира, двукратный чемпион Европы и кубка Европы.
 
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