Посмотрите, как гродненский силач протянул на канате 13 автомобилей

Источник материала: Tut.by

Вчера в Гродно на стоянке возле Азота прошло необычное мероприятие — мужчина протянул на канате 13 автомобилей в сцепке, пишет NewGrodno.by .



Фото: NewGrodno.by

Два года назад у Александра Кодиса появилась идея потянуть 10 легковых авто в сцепке. Он, не задумываясь, начал осуществлять свою мечту. И ему это удалось. И даже больше — 13 автомобилей и около 10 метров! Посмотрите, как это было.

Александр Кодис — мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, двукратный абсолютный чемпион мира и кубка мира, двукратный чемпион Европы и кубка Европы.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .