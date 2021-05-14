|
Посмотрите, как гродненский силач протянул на канате 13 автомобилей
Источник материала: Tut.by
Вчера в Гродно на стоянке возле Азота прошло необычное мероприятие — мужчина протянул на канате 13 автомобилей в сцепке, пишет
Два года назад у Александра Кодиса появилась идея потянуть 10 легковых авто в сцепке. Он, не задумываясь, начал осуществлять свою мечту. И ему это удалось. И даже больше — 13 автомобилей и около 10 метров! Посмотрите, как это было.
Александр Кодис — мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, двукратный абсолютный чемпион мира и кубка мира, двукратный чемпион Европы и кубка Европы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Кодис - мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, двукратный абсолютный чемпион мира и кубка мира, двукратный чемпион Европы и кубка Европы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)