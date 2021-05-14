ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ВВС США могут лишиться своего лучшего истребителя

14.05.2021 15:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Американские ВВС стремятся сократить парк истребителей до четырех типов, среди которых не будет место самому совершенному самолету для воздушных боев — тяжелому F-22 Raptor. Об этом пишет defence24.pl, цитируя начальника военно-воздушных сил США Чарльза Брауна.


Фото:i.kinja-img.com

Последний рассказал, что в списке будущих самолетов истребительной авиации Соединенных Штатов будут F-16, F-15EX, F-35 и перспективный самолет завоевания господства в воздухе NGAD. Компанию им составит единственный американский штурмовик A-10. А первый в мире самолет пятого поколения, F-22, долгое время бывший самым грозным истребителем в мире, по-видимому, ждет списания.

При этом о какой-то устарелости F-22 речи не идет, последний из этих самолетов был произведен в 2012 году. В воздушных боях эти самолеты никогда не бывали, только выполняли несвойственные для них задания с ударами по наземным целям на Ближнем Востоке.

Возможной причиной отказа от F-22 называют исключительно высокую цену — это, пожалуй, самый дорогой истребитель в мире. Тем не менее, Raptor по совокупности качеств, скорее всего, до сих пор является наиболее грозным самолетом для воздушного боя, который могут выставить США.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможно, этот самолет до сих пор является лучшим в мире, но его будущее в американской авиации более чем туманно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские таможенники обнаружили в досках более 54 тыс. пачек белорусских сигарет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by