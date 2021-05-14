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ВВС США могут лишиться своего лучшего истребителя
Источник материала: Tut.by
Американские ВВС стремятся сократить парк истребителей до четырех типов, среди которых не будет место самому совершенному самолету для воздушных боев — тяжелому F-22 Raptor. Об этом
Последний рассказал, что в списке будущих самолетов истребительной авиации Соединенных Штатов будут F-16, F-15EX, F-35 и перспективный самолет завоевания господства в воздухе NGAD. Компанию им составит единственный американский штурмовик A-10. А первый в мире самолет пятого поколения, F-22, долгое время бывший самым грозным истребителем в мире, по-видимому, ждет списания.
При этом о какой-то устарелости F-22 речи не идет, последний из этих самолетов был произведен в 2012 году. В воздушных боях эти самолеты никогда не бывали, только выполняли несвойственные для них задания с ударами по наземным целям на Ближнем Востоке.
Возможной причиной отказа от F-22 называют исключительно высокую цену — это, пожалуй, самый дорогой истребитель в мире. Тем не менее, Raptor по совокупности качеств, скорее всего, до сих пор является наиболее грозным самолетом для воздушного боя, который могут выставить США.
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Возможно, этот самолет до сих пор является лучшим в мире, но его будущее в американской авиации более чем туманно.
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