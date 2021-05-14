Власти Беларуси впишут всенародную сходку в проект конституции

Источник материала: АФН

Всебелорусскому народному собранию предлагается придать конституционный статус, заявил сегодня на заседании Конституционной комиссии вице-спикер нижней палаты парламента Валерий Мицкевич.

"С учетом сложившейся общественно-политической значимости Всебелорусского народного собрания, принимаемых им решений, а также задач, обозначенных главой государства в ходе VI всенародного форума, а также по итогам работы диалоговых площадок предложено придать данной форме народовластия конституционный статус. Это может быть постоянно действующий орган со своим рабочим органом: президиум, секретариат. При этом делегаты будут избираться на пять лет", - сообщил Валерий Мицкевич, которого цитирует БелТА.

При этом власти намерены серьзно расширить полномочия этого органа.

"Помимо подведения итогов социально-экономического развития, обсуждения программ на очередные 5 лет, возможно, отнести к его полномочиям определение основных направлений внутренней и внешней политики страны, принятие решений по концептуальным вопросам развития государства и общества. Кроме того, следует обсудить наделение собрания правом обращения к Президенту с предложением о назначении референдумов, об отставке правительства или к парламенту с предложением выразить вотум недоверия правительству и так далее. К субъектам, правомочным созывать собрание, можно отнести президента, парламент и граждан в количестве, например, 150 тыс. человек", - заявил Мицкевич.