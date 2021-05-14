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Игорь Банцер: "После тюрьмы у меня появился гепатит С…»

14.05.2021 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рок-музыкант из Гродно рассказал "Народной Воле" о последствиях сухой голодовки и суд, который должен состояться 20 мая.

Игорь Банцер: "После тюрьмы у меня появился гепатит С…»
Напомним, что Игоря Банцера задержали по уголовному делу о хулиганстве – за то, что он танцевал перед милицией без штанов.

3 марта суд Ленинского района Гродно начал рассматривать дело Игоря Банцера, и непосредственно на процессе он заявил, что в знак протеста начинает сухую голодовку, которую продолжал 16 суток. В конце концов ему присудили 1,5 года "химии" и на время апелляции Банцер находится на свободе…

- 20 мая Гродненский областной суд будет рассматривать мою апелляционную жалобу, но больших иллюзий не имею, – говорит Игорь. - В лучшем случае решение оставят таким же, как и было раньше.

- Есть ли последствия после сухой голодовки, которую вы проводили за решеткой?

- Уже почти два месяца занимаюсь тем, что таскаюсь по поликлиникам, кабинетам врачей и стою в очередях к ним.

Я знал, что будут проблемы со здоровьем после голодовки, но не думал, что такие серьезные. Если отправят на "химию " сразу после 20 мая, то вижу свои перспективы довольно мрачными. Ведь мне еще лечиться и лечиться.

Самая печальная новость: после того как в марте меня отпустили на свободу до рассмотрения апелляции, выяснилось, что у меня гепатит С. Хочу отметить, что в Гродненском СИЗО в ноябре прошлого года мне делали тест крови на гепатит и СПИД, и результаты были отрицательные. Затем, когда в декабре отвезли в Республиканский научно-практический центр психического здоровья в Новинках, тоже брали кровь на то же самое. Я еще спросил: "Зачем? Только же недавно в Гродненском СИЗО тестировали" - "Мы это делаем всем, кто к нам попадает", - был такой ответ. Но и там результаты были отрицательные.

Как тогда получилось, что уже в апреле у меня обнаружили гепатит С? По этому поводу у меня, безусловно, есть определенные предположения, но ведь на сто процентов не докажешь, что так оно и есть.

Кроме того, после голодовки появились проблемы с желудком, имеются определенные проблемы с анализами крови. Возможно, все это развивается на фоне гепатита.

Поэтому о таких мелочах, как больные суставы и ухудшенное зрение, на что я постоянно жаловался в тюрьме, теперь уже даже не вспоминаю.

- Для лечения гепатита С нужны очень дорогие лекарства…

- Знакомые, которые лечились от этой болезни, говорили, что пришлось выложить около 5 тысяч евро. Правда, слышал, что в Беларуси есть какие-то экспериментальные международные программы, которые предусматривают бесплатое лечение, но там огромные очереди.

Одним словом, пока нахожусь как будто в прострации, ведь впереди ждет полная неизвестность и печальные перспективы – отбытие наказания в какой-нибудь глубинке, где какой-то глобальной медицинской помощи, видимо, не будет. Морально себя к этому готовлю. В конце концов, я знал, на что шел.

- Если 20 мая областной суд оставит решение в силе, сразу поедете на "химию"?

- Честно говоря, даже не знаю, как вся эта процедура происходит. То ли сразу заберут, то ли дадут определенное время собраться, и будет возможность еще подлечиться на свободе. Посмотрим, что дальше…
 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Рок-музыкант из Гродно рассказал "Народной Воле" о последствиях сухой голодовки и суд, который должен состояться 20 мая.
 
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