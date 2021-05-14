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Лукашенко на рынке подошел к покупателям — один из них оказался известным миллионером

14.05.2021 15:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко сегодня посещал фермерский рынок в Валерьяново. Там он провел полтора часа. Кроме того, что обсуждал вопросы контроля за рынком, также он покупал специи для плова и подходил к покупателям. «Президент на рынке встретил соседа», — написал телеграм-канал «Пул Первого» и опубликовал короткое видео. «Соседом» оказался известный миллионер Николай Бурнос.

— Добрый день! — кивнул Лукашенко одному из покупателей.

— Приветствую! — ответил мужчина.

— Что вы купили?

— Да я всего набрал. Орехи, — с готовностью показал содержимое пакета покупатель.

— А это рыба?

— Рыба, мясо.

— Свинина? Шашлык будет.

Лукашенко на рынке подошел к покупателям — один из них оказался известным миллионером

— А живешь где? — спросил Лукашенко.

— Александр Григорьевич, деревня Клетное, Беловежская пуща.

— А-а-а, ну понятно, сосед, значит.

Уроженец деревни Клетное Николай Бурнос — известный питерский бизнесмен, владелец ОАО «Полимерстройматериалы». Минчанам эта фамилия знакома по печально известному дому-долгострою в Лебяжьем. В 2011 году Бурнос выступил инвестором гостинично-жилого комплекса напротив «Минск-Арены», намеревался вложить в стройку $120 млн. Затем что-то пошло не так, и спустя пару лет бизнесмен вышел из проекта, передав его другому застройщику.

Но больше всего Бурнос прославился тем, что решил спасти от вымирания свою малую родину. Ту самую деревню Клетное, что недалеко от Беловежской пущи. Бурнос вложил в родную деревню около $20 млн. Рядом с родительским домом выстроил двухэтажный коттедж с мансардой. Выкопал и зарыбил водоем, открыл спортивный центр, туристический комплекс с гостевыми домиками, рестораном и баней, завел современные конюшни. Стараниями Бурноса в Клетном появились природный газ, телефонная линия, водопровод, канализация и тротуарная плитка.

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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко сегодня посещал фермерский рынок в Валерьяново. Там он провел полтора часа. Кроме того, что обсуждал вопросы контроля за рынком, также он...
 
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