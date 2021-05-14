Лукашенко на рынке подошел к покупателям — один из них оказался известным миллионером

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко сегодня посещал фермерский рынок в Валерьяново. Там он провел полтора часа. Кроме того, что обсуждал вопросы контроля за рынком, также он покупал специи для плова и подходил к покупателям. «Президент на рынке встретил соседа», — написал телеграм-канал «Пул Первого» и опубликовал короткое видео. «Соседом» оказался известный миллионер Николай Бурнос.

— Добрый день! — кивнул Лукашенко одному из покупателей.

— Приветствую! — ответил мужчина.

— Что вы купили?

— Да я всего набрал. Орехи, — с готовностью показал содержимое пакета покупатель.

— А это рыба?

— Рыба, мясо.

— Свинина? Шашлык будет.





— А живешь где? — спросил Лукашенко.

— Александр Григорьевич, деревня Клетное, Беловежская пуща.

— А-а-а, ну понятно, сосед, значит.

Уроженец деревни Клетное Николай Бурнос — известный питерский бизнесмен, владелец ОАО «Полимерстройматериалы». Минчанам эта фамилия знакома по печально известному дому-долгострою в Лебяжьем. В 2011 году Бурнос выступил инвестором гостинично-жилого комплекса напротив «Минск-Арены», намеревался вложить в стройку $120 млн. Затем что-то пошло не так, и спустя пару лет бизнесмен вышел из проекта, передав его другому застройщику.

Но больше всего Бурнос прославился тем, что решил спасти от вымирания свою малую родину . Ту самую деревню Клетное, что недалеко от Беловежской пущи. Бурнос вложил в родную деревню около $20 млн. Рядом с родительским домом выстроил двухэтажный коттедж с мансардой. Выкопал и зарыбил водоем, открыл спортивный центр, туристический комплекс с гостевыми домиками, рестораном и баней, завел современные конюшни. Стараниями Бурноса в Клетном появились природный газ, телефонная линия, водопровод, канализация и тротуарная плитка.

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