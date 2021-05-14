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Лукашенко на рынке подошел к покупателям — один из них оказался известным миллионером
Источник материала: Onliner
Александр Лукашенко сегодня посещал фермерский рынок в Валерьяново. Там он провел полтора часа. Кроме того, что обсуждал вопросы контроля за рынком, также он покупал специи для плова и подходил к покупателям. «Президент на рынке встретил соседа», — написал телеграм-канал «Пул Первого» и опубликовал короткое видео. «Соседом» оказался известный миллионер Николай Бурнос.
— Добрый день! — кивнул Лукашенко одному из покупателей.
— Приветствую! — ответил мужчина.
— Что вы купили?
— Да я всего набрал. Орехи, — с готовностью показал содержимое пакета покупатель.
— А это рыба?
— Рыба, мясо.
— Свинина? Шашлык будет.
— А живешь где? — спросил Лукашенко.
— Александр Григорьевич, деревня Клетное, Беловежская пуща.
— А-а-а, ну понятно, сосед, значит.
Уроженец деревни Клетное Николай Бурнос — известный питерский бизнесмен, владелец ОАО «Полимерстройматериалы». Минчанам эта фамилия знакома по печально известному дому-долгострою в Лебяжьем. В 2011 году Бурнос
Но больше всего Бурнос прославился тем, что
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