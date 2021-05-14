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В России из-за жалобы заблокировали 4PDA. Он недоступен и в Беларуси
Источник материала: Onliner
В России заблокировали популярный сайт 4PDA после жалобы «Национального спортивного телеканала» («Матч ТВ»). Правообладателя не устроило размещение на форуме 4PDA плейлистов для IPTV с телеканалом «Футбол 1». При этом ответчиком выступает не сам ресурс, а хостинг Cloudflare.
Блокировка состоялась после решения Мосгорсуда. По сообщениям пользователей, после 13:00 сайт у многих россиян открывается только через VPN,
Блокировка, вероятно, также коснулась и белорусских пользователей. Есть и вероятность неверной настройки ресурса или системы блокировки: при попытке зайти на 4PDA браузер пытается произвести редирект, но безуспешно.
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