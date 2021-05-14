Коммунальщики объяснили, зачем поставили мусорку на месте мемориала Тарайковскому

Источник материала: Onliner

На днях городские коммунальные службы установили на месте мемориала, посвященного погибшему минчанину Александру Тарайковскому, большую мусорку. Никаких объяснений по этому поводу нам добиться не удалось: в «Зеленстрое» на звонки не отвечали, а в пресс-службе Мингорисполкома ограничились лаконичным ответом: «Не в курсе». Но сегодня на сайте 115.бел появился ответ на заявку минчан, в котором коротко объясняется выбранное для бака место.

В обращении минчане написали, что контейнер выставлен с нарушением санитарных норм на необорудованной площадке. На это «Зеленстрой Фрунзенского района» ответил следующее:

«Контейнер установлен на твердом покрытии в связи с проведением несанкционированной торговли. Установка контейнера согласована».





Сегодня нам все же удалось дозвониться в организацию. Заместитель директора по строительству и идеологии Михаил Пузанков в телефонном разговоре заявил, что на этом месте собирались торговцы, которых решили победить при помощи мусорки. Какое ведомство дало такое поручение, замдиректора не знает. По его словам, с размещением мемориала установка контейнера не связана, однако на тротуаре без согласования не должно было появляться место памяти.



