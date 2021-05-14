Дудинский про чиновников: «Они больше не улыбаются, они хотят, чтобы всё ЗА-КОН-ЧИ-ЛОСЬ!»

Источник материала: KYKY

Экс-телеведущий Денис Дудинский написал пост про чиновников и провластных руководителей. Комментировать не будем, только процитируем.

«Они же действительно больше не улыбаются. Ни его чиновники, ни директора, ни пропагандисты, ни его министры, ни генералы, ни командиры, ни замы, ни судьи, ни пресс-секретари – никто из них... В них что-то сломалось. Они испортились, покрылись плесенью и начали гнить. Они просто ждут, когда это всё наконец закончится. И им без разницы, как и в какую сторону качнется ситуация, главное – чтобы это всё ЗА-КОН-ЧИ-ЛОСЬ!

Они потеряли уже давно всякое нормальное человеческое обличие и морально-этические координаты. Строение их тел противоречит анатомии: у них больше нет шеи, голова начинается сразу от плеч. Они привыкли втягивать голову от страха, что на них наорут, их снимут, сместят, посадят. Спины сутулые – давнишняя привычка стоять всё время в положении лёгкого поклона и виновато смотреть в пол. Под глазами мешки и синяки – они уже забыли, что такое спокойный сон и нормальное питание. Щёки обвисли, брови «домиком», рот приоткрыт в недоумении, как бы вопрошая: «За что? Почему я?».

Вечно потеющие и пахнущие то ли подворотней, то ли свинарником, они уже давно махнули на себя рукой, им всё равно что с ними будет, главное – чтобы Это-Всё-Наконец-Закончилось.

Остатки здравого смысла, самоуважения, чести, а так же мечты о море, путешествиях, любви, счастье, весне, интересных книгах, новых знакомствах, красивых девушках, благополучии детей и здоровье родителей давно уже покоятся под толстым слоем страха и презрения к самим себе. И только базовые инстинкты и рефлексы ещё как-то помогают им удерживать себя от окончательного падения в бездну лжи, всеобщей ненависти и постепенного сползания в своем профессионально-бытовом идиотизме до уровня подопытного организма. Да уж, не так выглядит победитель, не так…

На картинке – Домодекс (Demodex Folliculorum). Это паразит, который живёт на лице человека, питается за его счёт, спаривается, выводит потомство. У демодекса нет анального отверстия, поэтому все отходы его демодексовой жизнедеятельности накапливаются в нём самом. В конце концов демодекс подыхает, лопнув от накопившегося в организме собственного дерьма».