Погода в СНГ: дождь и сильный ветер в Беларуси, в Таджикистане солнечно и жарко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жара подступает к Москве. Сегодня в российской столице до плюс 25, гроза и порывистый ветер. Дожди в прогнозе и завтра. При этом температура воздуха продолжит расти и к началу следующей неделе преодолеет отметку в плюс 27. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Новую порцию дождей приготовил май Казахстану. Осадки промочат юг, восток и запад республики. В пяти областях объявлено штормовое предупреждение. Жителей также предупредили о возможном граде. Непогода опасна не только для людей. Так, в Западно-Казхстанской области из-за удара молнии погибли почти 400 сайгаков. Туши краснокнижных животных в степи обнаружили местные жители. Накануне там шел ливень, и в низине могла скопиться вода. Инспекторы лесного хозяйства при осмотре туш нашли следы скрещивания молний. Сейчас специалисты отбирают дополнительные пробы, которые направят на экспертизу.

Беларусь

Коктейль из дождя и сильного ветра приготовил май для белорусов. Порывы достигают 18 метров в секунду. Поэтому водителям лучше не парковать машины возле деревьев и шатких конструкций. О необходимости соблюдать осторожность на улицах спасатели напоминают и пешеходам. Но при этом и летнее тепло никто не отменял. На востоке страны до плюс 23. Ненастье в Беларуси продержится до конца недели.

Кыргызстан

В Бишкеке плюс 25 и солнечно. Но на столицу надвигается грозовой циклон. К вечеру небо затянут тучи, начнется дождь с громом и молниями. В зоне ненастья – большинство областей Кыргызстана. Из-за частых осадков на севере республики расцвели целые поля маков. Долины Чуйской области превратились в алые ковры. Сфотографироваться на фоне такой красоты приезжают сотни людей, в основном девушки и влюбленные пары.

Армения

В Ереване до плюс 30. Жаркую атмосферу лета освежают дожди. Короткие осадки и даже гроза в прогнозе сегодня, а также в субботу и воскресенье. Переждать непогоду многочисленные туристы могут, например, в фотостудиях, где можно полюбоваться национальными украшениями, примерить армянский традиционный костюм тараз и сделать фото в этностиле.

«Везде, где мы путешествуем, мы стараемся сделать фотографию в национальном костюме. Я просто в восторге, потому что атмосфера фотостудии, атмосфера эпохи, в которую мы попали, переодевшись в эти костюмы, просто непередаваемая, мне кажется, мы тоже стали частью Еревана», – указала туристка Екатерина Христовская.

Таджикистан