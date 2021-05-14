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Погода в СНГ: дождь и сильный ветер в Беларуси, в Таджикистане солнечно и жарко
14.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жара подступает к Москве. Сегодня в российской столице до плюс 25, гроза и порывистый ветер. Дожди в прогнозе и завтра. При этом температура воздуха продолжит расти и к началу следующей неделе преодолеет отметку в плюс 27. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Новую порцию дождей приготовил май Казахстану. Осадки промочат юг, восток и запад республики. В пяти областях объявлено штормовое предупреждение. Жителей также предупредили о возможном граде. Непогода опасна не только для людей. Так, в Западно-Казхстанской области из-за удара молнии
Беларусь
Коктейль из дождя и сильного ветра приготовил май для белорусов. Порывы достигают 18 метров в секунду. Поэтому водителям лучше не парковать машины возле деревьев и шатких конструкций. О необходимости соблюдать осторожность на улицах спасатели напоминают и пешеходам. Но при этом и летнее тепло никто не отменял. На востоке страны до плюс 23. Ненастье в Беларуси продержится до конца недели.
Кыргызстан
В Бишкеке плюс 25 и солнечно. Но на столицу надвигается грозовой циклон. К вечеру небо затянут тучи, начнется дождь с громом и молниями. В зоне ненастья – большинство областей Кыргызстана. Из-за частых осадков на севере республики расцвели целые поля маков. Долины Чуйской области превратились в алые ковры. Сфотографироваться на фоне такой красоты приезжают сотни людей, в основном девушки и влюбленные пары.
Армения
В Ереване до плюс 30. Жаркую атмосферу лета освежают дожди. Короткие осадки и даже гроза в прогнозе сегодня, а также в субботу и воскресенье. Переждать непогоду многочисленные туристы могут, например, в фотостудиях, где можно полюбоваться национальными украшениями, примерить армянский традиционный костюм тараз и сделать фото в этностиле.
«Везде, где мы путешествуем, мы стараемся сделать фотографию в национальном костюме. Я просто в восторге, потому что атмосфера фотостудии, атмосфера эпохи, в которую мы попали, переодевшись в эти костюмы, просто непередаваемая, мне кажется, мы тоже стали частью Еревана», – указала туристка Екатерина Христовская.
Таджикистан
Все больше раскаляется атмосфера в Таджикистане. Днем в Душанбе до +29 и без осадков. Столько же градусов и на юге республики в Хатлонской области. Там в садах поспели первые в сезоне абрикосы. Солнце напитало плоды сладким соком. Собранный урожай фермеры отправляют на рынки Душанбе. Килограмм
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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