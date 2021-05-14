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Возле Дома правосудия в Минске задержали 14 человек

14.05.2021 15:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Возле Дома правосудия в Минске задержали 14 человек
Силовики возле Дома правосудия / Еврорадио
Возле Дома правосудия 14 мая задержали 14 человек, сообщает в своем телеграм-канале минская милиция. Как заявляют милиционеры, задержанные «не выполнили законные требования сотрудников милиции».

«Правоохранители неоднократно предупреждали присутствующих о незаконности проведения массовых мероприятий и попросили разойтись. Упомянутые граждане доставлены в территориальное РУВД г. Минска для разбирательства», — говорит пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Как рассказывало Еврорадио, несколько десятков человек пришли поддержать фигурантов «дела студентов». Суд по этому делу начался сегодня в Октябрьском суде Минска (в Доме правосудия). Однако в зал пустили только близких родственников подсудимых и государственных журналистов. Остальных призвали разойтись. Когда присутствующие стали расходиться, силовики начали задержания.

Известно, что среди задержанных — политик Анатолий Лебедько и журналистка TUT.by Любовь Касперович.
 
Теги: Минск
 
 
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Среди задержанных — политик Анатолий Лебедько и журналистка TUT.by Любовь Касперович.
 
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