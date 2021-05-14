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Возле Дома правосудия в Минске задержали 14 человек
Источник материала: UDF
Силовики возле Дома правосудия / Еврорадио
«Правоохранители неоднократно предупреждали присутствующих о незаконности проведения массовых мероприятий и попросили разойтись. Упомянутые граждане доставлены в территориальное РУВД г. Минска для разбирательства», — говорит пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
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Известно, что среди задержанных — политик Анатолий Лебедько и журналистка TUT.by Любовь Касперович.
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Среди задержанных — политик Анатолий Лебедько и журналистка TUT.by Любовь Касперович.
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