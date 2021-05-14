Источник материала: UDF



Силовики возле Дома правосудия / Еврорадио

«Правоохранители неоднократно предупреждали присутствующих о незаконности проведения массовых мероприятий и попросили разойтись. Упомянутые граждане доставлены в территориальное РУВД г. Минска для разбирательства», — говорит пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возле Дома правосудия в Минске задержали 14 человек Среди задержанных — политик Анатолий Лебедько и журналистка TUT.by Любовь Касперович.

Как рассказывало, несколько десятков человек пришли поддержать фигурантов «дела студентов». Суд по этому делу начался сегодня в Октябрьском суде Минска (в Доме правосудия). Однако в зал пустили только близких родственников подсудимых и государственных журналистов. Остальных призвали разойтись. Когда присутствующие стали расходиться, силовики начали задержания.Известно, что среди задержанных — политики журналистка TUT.by