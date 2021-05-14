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Внезапно скончался депутат Палаты представителей Игорь Лавриненко
Источник материала: UDF
Игорь Лавриненко
Игорь Лавриненко был заместителем руководителя комиссии по национальной безопасности. В Палате представителей он представлял Березинский округ №61.
Кстати, в Палате этого созыва за время ее деятельности умирает уже второй депутат. 5 октября 2020 года умер 63-летний Леонид Писаник, входивший в экологическую комиссию.
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В Палате этого созыва за время ее деятельности умирает уже второй депутат.
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