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Игорь Лавриненко​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Внезапно скончался депутат Палаты представителей Игорь Лавриненко В Палате этого созыва за время ее деятельности умирает уже второй депутат.

был заместителем руководителя комиссии по национальной безопасности. В Палате представителей он представлял Березинский округ №61.Кстати, в Палате этого созыва за время ее деятельности умирает уже второй депутат. 5 октября 2020 года умер 63-летний, входивший в экологическую комиссию.