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Срочные валютные и рублевые депозиты населения сократились в апреле

14.05.2021 16:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В апреле в банковской системе продолжилось сокращение срочных валютных вкладов населения, а также наблюдалось небольшое снижение срочных рублевых депозитов, свидетельствуют статданные Национального банка.

Срочные валютные и рублевые депозиты населения сократились в апреле

На 1 мая срочные валютные депозиты составили 4,37 млрд долларов и снизились за апрель на 1,5%, или на 68,5 млн долларов. Срочные рублевые вклады населения на 1 мая составили 4,66 млрд рублей и снизились за апрель на 0,5%, или на 22,6 млн рублей.

С начала года срочные валютные депозиты населения сократились на 5,8%, или на 269,2 млн долларов. В то же время срочные рублевые вклады увеличились на 123,1 млн рублей, или на 2,7%.

По данным коммерческих банков, население в 2021 году интересуется в основном краткосрочными рублевыми депозитами. «Население готово держать банковские депозиты в рублях на короткие сроки — до трех месяцев. Рабочие ставки (по которым реально привлечь средства населения) — от 17%», — сообщил БелаПАН топ-менеджер одного из банков.

В то же время, отмечают представители банковского сектора, ставки по валютным депозитам остаются на низком уровне (1,25% годовых в случае размещения депозита на срок до года и 2,3% годовых — по валютным депозитам на срок свыше года).

Низкие процентные ставки по валютным депозитам, значение которых установлено коммерческими банками с учетом рекомендаций Нацбанка, не мотивируют население увеличивать валютные вклады в банковской системе, сообщили БелаПАН представители банковского сектора.

По мнению наблюдателей, увеличить валютные депозиты населения в банковской системе будет затруднительно не только по причине низкой доходности таких вкладов, но и из-за политического кризиса.

«Чтобы иностранная валюта в банковскую систему вернулась, нужно урегулировать политический кризис. Это позволило бы повысить доверие населения к банковской системе. Без кардинального улучшения политической ситуации в стране говорить о полном возврате валютных депозитов, которые покинули банковскую систему в прошлом году, не приходится», — отметил в комментарии БелаПАН финансовый аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

В 2020 году на фоне возникшего политического кризиса в Беларуси срочные валютные депозиты в банковской системе сократились на четверть, срочные рублевые вклады физлиц — более чем на 10%.

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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В апреле в банковской системе продолжилось сокращение срочных валютных вкладов населения, а также наблюдалось небольшое снижение срочных рублевых депозитов,...
 
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