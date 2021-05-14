ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почти полторы тонны белорусских сигарет задержали в России

14.05.2021 16:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Почти полторы тонны нелегальных белорусских сигарет выявили сотрудники Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни, сообщает Федеральная таможенная служба России.

Почти полторы тонны белорусских сигарет задержали в России
Фото: customs.gov.ru

54,2 тыс. пачек белорусских сигарет были спрятаны в деревянных досках.

«Партию товара пытался вывезти в Нидерланды индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Смоленске. Согласно декларации, в контейнере перемещался товар "пиломатериалы обрезные — доска из ели". В отношении товарной партии сработал риск высокой вероятности заявления недостоверных сведений», — говорится в сообщении ФТС.

В ходе осмотра 40-футового контейнера с применением инспекционно-досмотрового комплекса были выявлены нехарактерные для структуры товара затемнения.

«При вскрытии контейнера таможенники обнаружили внутри склеенных досок сигареты NZ и NZ Safari с акцизными марками Республики Беларусь. Общая масса сигарет составила 1,4 тонны», — сообщает российская таможня.

По данным исследовательской компании Kantar TNS, доля нелегальных сигарет в России составила 10,7% в первом квартале 2021 года, половина из них имеет белорусское происхождение.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти полторы тонны нелегальных белорусских сигарет выявили сотрудники Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни, сообщает Федеральная таможенная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Банцер: "После тюрьмы у меня появился гепатит С…»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by