Официальные сайты БГУ, БНТУ и БГУИР недоступны

При попытке открыть сайты БНТУ и БГУИР появляются сообщения об ошибках. Также наблюдаются проблемы со входом на сайт БГУ — порой он загружается, а в следующий момент выдает «ошибку 502».





Проблемы с открытием ресурсов заметили около 13:30 — у некоторых пользователей зайти на ресурсы получается, но только спустя длительное время ожидания (больше нескольких минут). У других на экранах появляются различные сообщения об ошибках — причем как при попытке открыть сайты через фиксированный, так и мобильный интернет, передает TUT.by .

Проректор БГУИР узнал о проблемах с официальным сайтом университета после вопроса от журналиста — по его словам, специалисты вскоре займутся выяснением причин проблемы.

Днем 14 мая в Минске судят задержанных за протесты студентов.