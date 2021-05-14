ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Официальные сайты БГУ, БНТУ и БГУИР недоступны

14.05.2021 16:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

При попытке открыть сайты БНТУ и БГУИР появляются сообщения об ошибках. Также наблюдаются проблемы со входом на сайт БГУ — порой он загружается, а в следующий момент выдает «ошибку 502».

Официальные сайты БГУ, БНТУ и БГУИР недоступны

Проблемы с открытием ресурсов заметили около 13:30 — у некоторых пользователей зайти на ресурсы получается, но только спустя длительное время ожидания (больше нескольких минут). У других на экранах появляются различные сообщения об ошибках — причем как при попытке открыть сайты через фиксированный, так и мобильный интернет, передает TUT.by.

Проректор БГУИР узнал о проблемах с официальным сайтом университета после вопроса от журналиста — по его словам, специалисты вскоре займутся выяснением причин проблемы.

Днем 14 мая в Минске судят задержанных за протесты студентов.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При попытке открыть сайты БНТУ и БГУИР появляются сообщения об ошибках. Также наблюдаются проблемы со входом на сайт БГУ — порой он загружается, а в следующий...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России из-за жалобы заблокировали 4PDA. Он недоступен и в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by