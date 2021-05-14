Сдал назад: Илон Маск приостановил оплату электромобилей Tesla биткоинами

Источник материала: Tut.by

В марте этого года Tesla первой среди автомобильных компаний разрешила оплачивать покупку своих электрокаров биткоинами, однако на днях в Twitter главы компании Илона Маска появилось сообщение о приостановке платежей в цифровой валюте.





Все дело в том, что Маск выразил обеспокоенность ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоина — и угля в особенности. В этой связи Tesla отказывается от использования биткоина, но намерена возобновить транзакции в этой криптовалюте, когда ее добыча не будет наносить вред окружающей среде. При этом Маск отметил, что «криптовалюта является хорошей идеей» и у нее «многообещающее будущее», а сама Tesla изучает возможности использования других менее энергозатратных цифровых валют.

Сразу после твита Маска стоимость одного биткоина упала примерно на 15% (до 46 тысяч долларов), однако коррекция не заставила себя долго ждать — сейчас за «биток» снова просят более 50 тысяч долларов.